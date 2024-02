Mercato PSG : Paris s’attaque à une vieille connaissance de Luis Enrique

Luis Enrique et un de ses anciens protégés pourraient être réunis une nouvelle fois mais cette fois-ci au Paris Saint-Germain, qui a jeté son dévolu sur une vieille connaissance de l’Espagnol.

Mercato : Luis Enrique et Nico Williams bientôt réunis à Paris ?

Avec sa nouvelle politique basée sur la signature des jeunes talents prometteurs du football mondial, le Paris Saint-Germain est déjà lancé sur une piste intéressante. Selon les données de Fichajes, le club français manifeste un vif intérêt pour la signature de Nico Williams, un ancien protégé de Luis Enrique en équipe nationale d’Espagne. L’ailier de 21 ans, dont l’avenir était remis en question l’été dernier, a renouvelé son contrat avec l’Athletic Club jusqu’en 2027, mais le club de Bilbao a toujours eu l’intention de profiter de sa vente à l’avenir.

La prolongation de Nico Williams a assuré à l’Athletic une position plus forte dans les négociations, car ils ont évité la possibilité de le perdre gratuitement et ont garanti une somme importante s’ils décidaient un jour de le vendre. Bien que Barcelone ait été intéressé par lui à un moment donné, cette option a été exclue après son renouvellement, selon Más Fichajes.

Nico Williams, dans le viseur du PSG

Cependant, de nouveaux horizons s’ouvrent pour Williams, le PSG étant désormais un candidat potentiel pour s’attacher ses services. Avec le départ de Kylian Mbappé à l’horizon, le PSG cherche à renforcer son effectif et Nico Williams pourrait être une option à considérer. Même si cela n’a pas encore été officiellement confirmé, le club parisien pourrait activer la clause de rupture du joueur, fixée à 60 millions d’euros.

L’arrivée de Williams serait une signature précieuse pour le PSG et Luis Enrique. Cette saison, l’ailier a prouvé sa valeur pour l’Athletic, contribuant avec 5 buts et 10 passes décisives en 25 matchs disputés. De plus, son jeune âge lui accorde un potentiel de croissance à long terme, ce qui en fait un atout précieux pour toute équipe qui le signera.