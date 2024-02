OL : Alexandre Lacazette et les Gones en pleine ascension

Alexandre Lacazette s’est offert une nouvelle réalisation vendredi soir avec l’Olympique Lyonnais face à Metz, lors d’une victoire 2-1 en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

OL : Les Gones poursuivent la belle série

L’Olympique Lyonnais poursuit sa folle remontée au classement de Ligue 1. Les Gones viennent d’enchaîner avec une nouvelle victoire en allant s’imposer sur le score de 2-1 face au FC Metz. C’est la cinquième victoire de suite, toutes compétitions confondues, pour les hommes de Pierre Sage, après avoir été pourtant menés. Georges Mikautadze, formé à l’OL, a donné l’avantage aux Messins dans le premier quart d’heure de jeu. Mais Alexandre Lacazette va lui répondre dans le temps additionnel de la première période, en marquant le but de l’égalisation, le 13e de sa saison.

Saïd Benrahma imite Alexandre Lacazette

Après avoir retrouvé le rythme et revenir dans le match, les Rhodaniens vont prendre de l’ascendant pour finalement réussir à prendre l’avantage. C’est l’une des recrues hivernales qui parvient à mettre l’Olympique Lyonnais devant au score pour la première fois dans ce match. A l’heure de jeu, Saïd Benrahma, qui venait de faire son entrée en jeu à la place de Gift Orban, marque le but de la victoire depuis le point de penalty. Ce qui permet à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers de s’imposer 2-1 dans ce match renversant.

Grâce à ce succès, l’OL remonte provisoirement à la dixième place de Ligue 1 avec 28 points. Pierre Sage et ses hommes font ainsi le plein de confiance avant de retrouver la Coupe de France. Ils feront face à Strasbourg le 27 février prochain en quarts de finale.