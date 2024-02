OL : Le gros avertissement de Pierre Sage avant le FC Metz

Pierre Sage le sait, son Olympique Lyonnais effectue un déplacement périlleux mais capital sur la pelouse du FC Metz ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

Metz – OL : Un match à ne pas perdre pour Pierre Sage !

C’est un duel qui s’annonce entre deux clubs mal classés en Ligue 1 ce vendredi soir. Après 22 journées de championnat, Alexandre Lacazette et les Lyonnais sont onzièmes tandis que les Grenats de László Bölöni occupent le dix-septième rang. C’est donc clairement une bataille entre deux concurrents directs dans la course au maintien, qui aura une saveur particulière.

Devant son public, le FC Metz voudra renouer avec le succès, après une série de cinq matchs sans victoire. Quant aux hommes de Pierre Sage, ils devront s’imposer pour conserver leur belle série de trois victoires consécutives et continuer à remonter au classement. Mais face à un adversaire qui n’a plus gouté à la victoire depuis le 26 novembre, l’entraîneur de l’OL se veut très méfiant et vigilant.

Pierre SAGE (Entraineur Lyon OL) during the Ligue 1 Uber Eats match between Montpellier and Lyon at Stade de la Mosson on February 11, 2024 in Montpellier, France. (Photo by Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport)

Pierre Sage avertit ses joueurs avant le choc

En conférence de presse d’avant-match, le technicien de 44 ans a rappelé la situation toujours critique de son équipe. Quel que soit le résultat, l’OL se retrouve toujours qu’avec trois points d’avance. « Maintenant il y a plusieurs équipes qui nous ont rejoint dans ce schéma-là », a fait souligner Pierre Sage.

La concurrence est dense et dans un contexte aussi tendu que particulier, « Metz est un adversaire direct sur les places de relégations directes », a-t-il reconnu. Pour rappel, l’OL et Metz se retrouvent ce soir à 21h.