LOSC : C’est l’hécatombe à Lille avant affronter Toulouse

Lille se déplace à Toulouse, dimanche (15h), avec un groupe diminué. Sept joueurs sont indisponibles.

LOSC : Sept joueurs de Lille forfaits contre Toulouse

Le LOSC a débarqué à Toulouse FC avec un groupe amputé de sept joueurs. Trois joueurs, et non des moindres, ont rejoint trois autres blessés de longue date, à l’infirmerie. Rémy Cabella est touché à un mollet, il y a une semaine. Deux recrues hivernales : Tiago Morais et Rafael Fernandes sont aussi indisponibles. Ils sont touchés aux quadriceps.

Le capitaine Benjamin André est également parmi les joueurs indisponibles. Contrairement à ses coéquipiers, il est suspendu. Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur Samuel Umtiti (genou), Ivan Cavaleiro (pubalgie) et Andrej Ilic (péroné). Blessés depuis longtemps, ils ne sont pas opérationnels.

Bafodé Diakité de retour après deux mois d’absence

Cependant, le coach de Lille récupère Bafodé Diakité, après deux mois d’absence. De retour à l’entraînement collectif la semaine dernière, il est dans le groupe Lillois pour affronter Toulouse FC. Sa dernière apparition remonte au match contre le PSG, le 17 décembre dernier. Pour rappel, le décisif défenseur (3 buts et 1 passe décisive en 9 matchs de Ligue 1) s’était fait opérer à l’épaule.

Malgré ces nombreuses absences, le LOSC (4e de Ligue 1) débarque dans la Ville Rose en confiance. Les Dogues ont perdu un seul match en Ligue 1, sur les 5 derniers. Ils se sont également qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence et affronteront Sturm Graz en mars.