En plus d'Adam Ounas et Nabil Bentaleb, retenus pour la CAN 2023, trois joueurs du LOSC manqueront à l'appel contre le FC Lorient dimanche.

LOSC : Le FC Lorient, un mauvais souvenir pour Paulo Fonseca

À première vue, la reprise de la Ligue 1 semble tranquille pour le LOSC. Sixième à égalité de points avec l'OM (5ème), le club nordiste affronte un relégable dimanche : le FC Lorient (17ème), pour le compte de la 18ème journée. De plus, les hommes de Paulo Fonseca seront à domicile. Ils font donc office de grands favoris pour la victoire, seulement il y a un hic : le match aller reste un très mauvais souvenir.

Paulo Fonseca a bien en tête son scénario. Ses protégés avaient craqué défensivement avec 2 buts encaissés dans les 10 premières minutes. Jamais ils n'avaient pu réagir : les Merlus s'imposeront 4-1 et les plongeront en plein doute en début de saison. Finalement, la tendance s'est inversée au fil des rencontres, mais le technicien portugais entend bien prendre sa revanche. « Nous devons être très sérieux si nous voulons gagner le match de demain. Le match aller était le pire match depuis le début de saison » a-t-il lancé en conférence de presse d'avant-match, dans des propos récupérés par Le Petit Lillois.

Un attaquant et deux défenseurs du LOSC absents contre Lorient

Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tous ses éléments. D'abord, Adam Ounas et Nabil Bentaleb (Algérie) ont été retenus pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Ensuite, Ivan Cavaleiro et Bafodé Diakité sont toujours blessés. Le premier est constamment gêné par un problème d'adducteurs, quand le second est attendu pour mars après une opération de l'épaule en décembre dernier.

Cadre de la défense nordiste la saison dernière, Tiago Djalo est prêt mais sera laissé au repos une semaine de plus selon son entraîneur, qui ne veut pas prendre le moindre risque. L'international portugais a été victime d'une rupture du ligament croisé qui l'éloigne des terrains depuis mars 2023. Paulo Fonseca souhaite le conserver cet hiver, même si la Juventus tiendrait la corde pour le signer.