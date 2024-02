OM : Une décision forte tombe pour les supporters de Montpellier

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM reçoit Montpellier ce dimanche soir. À la veille de ce match, une décision est tombée pour les supporters de la Paillade.

OM : Les supporters de Montpellier interdits de déplacement au Vélodrome

Ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille affrontera Montpellier HSC au stade Vélodrome. Dans des situations délicates, les deux équipes remporter les trois points à l’issue de la rencontre.

Et alors que le public marseillais a retrouvé le sourire en retrouvant le goût de la victoire, l’ambiance promet d’être encore plus électrique pour la première de Jean-Louis Gasset en championnat. Toutefois, la fête sera à moitié, puisque le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a interdit de déplacement les supporters du MHSC dans la cité phocéenne, selon un arrêté publié publié dans le Journal officiel ce vendredi.

Cette décision est justifiée par « un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs (…) à l’occasion de la rencontre de football opposant les deux équipes le dimanche 25 février 2024 à 20h45 » au Vélodrome alors que « les forces de l’ordre sont fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste. » Qu’à cela ne tienne. Les visiteurs comptent bien jouer le coup à fond comme l’a fait comprendre leur entraîneur.

Michel Der Zakarian prévient Jean-Louis Gasset

Quatorzième du classement, le Montpellier HSC n’a enregistré qu’une seule victoire en championnat depuis le début de l’année 2024. Mais après sa victoire le week-end dernier contre le FC Metz, les Montpelliérains espèrent enchaîner en surprenant l’OM au Vélodrome.

À la veille du déplacement à Marseille, Michel Der Zakarian a tenu à envoyer un message clair avec le nouvel entraîneur olympien, Jean-Louis Gasset. En effet, si les deux hommes se connaissent très bien, Der Zakarian prévient d’ores et déjà Gasset qu’il n’y aura pas d’amitié qui compte dimanche soir.

« On a vécu pas mal de saisons ensemble. J’ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint, ce sont des gens que j’apprécie (il inclue également Ghislain Printant). Mais dimanche, on sera concurrents, pas copains », a lancé Michel Der Zakarian devant les médias avant d’évoquer l’importance de la rencontre à venir.

« C’est un match important pour eux comme pour nous. On va aller là-bas pour gagner. Il faudra être plus efficace quand on aura des situations. On espère étouffer la grosse ambiance. J’espère que le stade ne sera pas en feu, ça voudra dire qu’on aura fait un grand match », a ajouté le coach du MHSC, dans des propos rapportés par L’Équipe.