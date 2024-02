Mercato PSG : Kylian Mbappé déclenche une grosse polémique sur son avenir

Alors que toutes les informations indiquent que Kylian Mbappé ne renouvellera pas avec le PSG, les rumeurs sur son éventuelle arrivée au Real Madrid n’ont fait que se poursuivre. Et toutes les informations semblent indiquer que la star française rejoindra le club espagnol, une nouvelle que beaucoup de ses fans attendent avec une excitation particulière.

Mercato PSG : Kylian Mbappé alimente encore plus les rumeurs sur son avenir

Dimanche, Kylian Mbappé a posé un acte surprenant et marquant sur ses réseaux sociaux qui a déclenché encore plus de rumeurs sur son éventuelle arrivée en Espagne l’été prochain. Ce qui a déclenché bon nombre de commentaires sur les réseaux. Tout ce que fait le Français est analysé au millimètre près, il n’est donc pas surprenant que ses mouvements dans ces applications soient surveillés par des journalistes et des supporters qui recherchent quelque chose de nouveau qui fasse pencher la balance vers son arrivée au Real Madrid.

C’est sur son compte Instagram, où l’attaquant cumule plus de 112 millions de followers, mais il ne suit que 412 personnes. Ce qui est frappant, c’est que la dernière personne suivie par Kylian Mbappé était une artiste espagnole : Lola Índigo. Ceci, même si cela ne veut rien dire d’extraordinaire, a suscité de nombreux commentaires sur son éventuelle arrivée au Santiago Bernabéu, le terrain où la chanteuse se produira l’année prochaine en 2025, une nouvelle confirmée il y a quelques jours.

Lola Indigo suit également Mbappé

Justement et à la suite de cette nouvelle concernant sa future arrivée à la Casa Blanca, pour de nombreux fans, ce geste revêt une importance particulière. Pour beaucoup, il pourrait s’agir d’un clin d’œil du Français à ce que serait sa future destination, où il arriverait précisément pendant la saison à venir, c’est-à-dire 2024-2025. Pour rappel, Mbappé a déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son désir de quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain.