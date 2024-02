Mercato PSG : Kylian Mbappé est déjà au Santiago Bernabeu

Kylian Mbappé est encore au PSG, où il termine son contrat cet été. Mais en attendant, l’attaquant français a déjà son empreinte à Madrid où il est annoncé.

Mercato PSG : Des écharpes Kylian Mbappé en vente aux alentours du Santiago Bernabeu

Ce sera l’un des plus gros coups mercato de l’été prochain en Europe. Le PSG et Kylian Mbappé vont se séparer pour une nouvelle aventure de leur côté. En fin de contrat, l’attaquant français devrait se diriger au Real Madrid où il aurait déjà signé un contrat de cinq ans. Mais avant même une officialisation, le Bondynois est déjà présent aux alentours du mythique Stade Santiago Bernabeu.

Les traditionnels stands de produits à l’effigie du Real Madrid et de ses joueurs vendent déjà des écharpes avec le visage et le nom du footballeur français. Sur les images qui font le tour des réseaux sociaux, Kylian Mbappé apparaît aux côtés de stars du club comme l’Anglais Jude Bellingham et le Brésilien Vinícius Junior.

Bien entendu, son arrivée au Real Madrid n’est pas confirmée, même si son envie de quitter le PSG à la fin de la saison a été confirmée au club de la capitale française jeudi 15 février.