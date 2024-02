Mercato OM : Un nouvel entraîneur annoncé pour l’après-Gasset

Malgré des buts prometteurs, Jean-Louis Gasset sait que son mandat à l’OM sera de courte durée et devra céder sa place l’été prochain. Un nom inattendu est déjà évoqué pour lui succéder.

Mercato OM : Jean-Louis Gasset, un contrat de courte durée à Marseille

Après le limogeage de Gennaro Gattuso suite à la défaite contre Brest (1-0), l’Olympique de Marseille a rapidement nommé Jean-Louis Gasset pour prendre les rênes de l’équipe première. Cependant, cette nomination est temporaire, puisque le technicien français de 70 ans est sur le banc de l’OM pour une courte durée. Malgré les deux victoires consécutives obtenues sous sa direction, Jean-Louis Gasset quittera le club phocéen à la fin de la saison, conformément à son contrat de cinq mois.

Cette situation soulève naturellement des interrogations quant à l’avenir de l’équipe et à l’identité de son prochain entraîneur. Plusieurs noms sont alors avancés pour prendre la relève de Gasset à la fin de l’exercice en cours. Parmi eux, des figures bien connues en Ligue 1 sont évoquées, telles que Christophe Galtier, Paulo Fonseca et même Zinedine Zidane, en cas de vente de l’OM aux dirigeants saoudiens.

Thierry Henry, un candidat attractif pour succéder à Gasset

Toutefois, une nouvelle piste émerge avec le nom de Thierry Henry, actuel sélectionneur de l’équipe de France espoirs. Cette proposition inattendue a été avancée par Chalie Davies lors d’une intervention sur CBS Sports. Ce dernier décrit Thierry Henry comme un « jeune manager ambitieux », ayant un « fort potentiel » et une grande détermination à prouver ses compétences.

Photo : Thierry Henry

L’idée de voir Thierry Henry rejoindre l’Olympique de Marseille suscite ainsi l’intérêt et l’enthousiasme chez certains supporters, qui voient en lui un entraîneur capable de redynamiser l’équipe phocéenne et de lui insuffler un nouveau souffle la saison prochaine. Son expérience en tant que joueur de haut niveau et son parcours en tant qu’entraîneur, bien que relativement récent, feraient de lui un candidat attractif pour le poste. Néanmoins, pour le moment, il ne s’agit que de spéculations et rien n’a été confirmé par le club ou par Thierry Henry, qui reste toujours le sélectionneur de l’équipe de France espoirs.