Lille OSC : Fonseca pète totalement les plombs, preuves à l’appui

Commentant la défaite de son équipe à Toulouse (1-3), dimanche, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, l’entraîneur de Lille OSC, Paulo Fonseca, n’a pas caché sa colère.

Lille OSC : Paulo Fonseca dénonce l’arbitrage face à Toulouse

En conférence de presse après la défaite du LOSC au Stadium, hier après-midi, contre le Toulouse FC, Paulo Fonseca était furieux contre l’arbitrage et l’a bien fait comprendre. L’entraîneur des Dogues s’est même présenté en conférence de presse, rouge de colère, avec la preuve irréfutable que ses hommes ont été victimes d’un mauvais arbitrage contre le TFC.

Suspendu et perché dans les tribunes, le technicien portugais a brandi son téléphone portable contenant la preuve du hors-jeu non sanctionnée par la VAR, sur le but du Néerlandais Thijs Dallinga.

« Le troisième but est incroyable. J’ai ici l’image du hors-jeu (il montre l’image arrêtée de la situation litigieuse sur son téléphone portable). C’est difficile de m’expliquer le troisième but, car il faut regarder la ligne », explique Fonseca avant d’ajouter : « regardez où est le genou de Tiago et celui de l’adversaire. C’est vrai, c’est la vérité. 3-1, ce n’est pas la même chose que 2-1. Il y a beaucoup de situations avec les arbitres en ce moment… Une fois de plus, je pense qu’ils ont changé le match contre Toulouse. » Un avis partagé par le vestiaire de Lille OSC.

Lucas Chevalier accuse l’arbitre sur les 3 buts encaissés à Toulouse

Malgré une belle première période, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés à Toulouse. Face à une équipe entreprenante managée par Carles Martinez Novell, les Dogues ont vu leur troisième place de Ligue 1 leur échapper au terme d’un match marqué par trois décisions arbitrales controversées, comme le souligne le gardien lillois Lucas Chevalier. « Je vais chercher mon ballon trois fois au fond des filets, les trois fois avec une grosse interrogation », confiait l’international espoir français de 22 ans en zone mixte, avant d’ajouter : « avec un arbitre performant, je ne suis même pas sûr qu’on prenne un but. »