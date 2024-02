Un talentueux joueur de Ligue 2 suscite l’intérêt du technicien du RC Lens, Franck Haise. Il pourrait rejoindre les Sang et Or lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le RC Lens suit une pépite de Ligue 2

Le RC Lens s’active pour le prochain mercato estival. Le technicien des Sang et Or, Franck Haise veut renforcer son équipe la saison prochaine. À cet effet, il vise plusieurs joueurs à fort potentiel, dont un crack de Laval, un club de Ligue 2. Il s’agit du jeune défenseur tunisien Amin Cherni. Il est en pleine forme à Laval et attire l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1.

La pépite est très convoitée sur le marché du transfert. Le coach du RC Lens, Franck Haise suit les performances du jeune défenseur de Laval depuis le dernier mercato hivernal. Selon la direction de Laval, les Lensois ne lui ont pas formulé une offre concrète. Le RC Lens semble revenir à la charge cet été pour s’attacher les services du Tunisien. Les lensois vont débourser 3 millions d’euros pour signer le jeune joueur.

Laval prêt à céder Amin Cherni au RC Lens

Amin Cherni a prolongé son bail avec Laval. Son contrat court jusqu’en juin 2027. Le président du club, Laurent Lairy a donné les raisons de cette prolongation de contrat. Il a expliqué qu’il a prolongé le contrat d’Amin pour lui permettre de continuer à travailler afin de développer ses talents. Lairy reste ouvert à un départ de son joueur cet été.

« Le gros intérêt de cette prolongation est d’impliquer encore plus Amin dans le projet, qu’il sache qu’il peut travailler encore plus sereinement. Après, évidemment, il peut y avoir l’option d’un éventuel transfert », a expliqué le président du club.