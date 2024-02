Mercato du PSG : L’impressionnante liste des remplaçants de Achraf Hakimi, avec des surprises

Dans l’actu mercato du PSG, Achraf Hakimi est régulièrement annoncé sur le départ pour le Real Madrid. Le joueur du Paris SG, en cas de départ, sera remplacé et le directeur sportif parisien Luis Campos travaille déjà sur cette éventualité avec une liste impressionnante de joueurs.

Mercato du PSG : Des concurrents annoncés pour Achraf Hakimi

Il est clair qu’au Paris Saint-Germain, cet été, le mercato ne sera pas de tout repos. Le club de la capitale a un plan bien tracé pour ses transferts avec des priorités déjà définies. L’une d’entre elles reste le poste d’arrière droit qu’occupe Achraf Hakimi depuis qu’il est arrivé au club du Parc des Princes. Mais l’international marocain n’a jamais réellement eu de la concurrence à un poste où il semble être indéboulonnable. Nordi Mukiele, n’ayant jamais pu s’imposer, est sur le départ.

Tout comme lui, Colin Dagba ne devrait pas rester au PSG non plus après le mercato estival. Le défenseur français n’a pas réussi à se rendre indispensable au point d’être prêté à Strasbourg, où il manque également de régularité. Face à ce tableau pas du tout reluisant et rassurant, Luis Enrique semble déterminé à recruter un latéral droit pour concurrencer Achraf Hakimi d’autant plus que depuis son arrivée , le joueur Marocain, alterne entre des bonnes performances et de moins bonnes.

Les cibles du directeur sportif parisien Luis Campos

Photo : Achraf Hakimi

Selon les informations de PSGInside Actu, Luis Campos s’active en coulisses pour satisfaire aux demandes du technicien espagnol. En ce sens, le directeur sportif du PSG, qui préfère toujours mettre six ou sept noms par postes comme potentielles recrues, a déjà une liste bien garnie.

L’une des pistes mène en Turquie, précisément à Ferdinand Kadioglu de Fenerbahçe. Paris disposerait même d’une offre pour le joueur de 24 ans, qui arrive en fin de contrat en 2026. Avec son prix fixé à 20 millions d’euros, le club turc serait même ouvert à son départ lors du prochain marché des transferts.

Comme annoncé ces derniers jours, le PSG garde aussi un œil sur Jérémie Frimpong, le latéral droit du Bayer Leverkusen. Le joueur de 23 ans serait un excellent concurrent pour Achraf Hakimi et Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien débourser 40 millions d’euros, l’équivalent de sa clause libératoire, pour le signer.

La même source évoque également d’autres noms comme Lutsharel Geertruida de Feyenoord, récemment supervisé par un émissaire du PSG. Ridle Baku Wolfsburg est aussi pisté comme un potentiel concurrent à Achraf Hakimi.