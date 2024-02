Mercato ASSE : Comment Mostafa Mohamed a échappé à Saint-Etienne

Mostafa Mohamed aurait pu signer à l’AS Saint-Etienne lors du mercato d’hiver en 2021. Alors que tout était presque bouclé, les deux parties n’ont finalement pas pu s’accorder et l’attaquant a pris une nouvelle destination.

Mercato ASSE : Mostafa Mohamed a recalé Saint-Etienne

Grande révélation du Zamalek, en Egypte, Mostafa Mohamed a fait le grand saut vers l’Europe pour la première fois de sa carrière en 2021. Le jeune Pharaon venait ainsi de s’engager au profit des Turcs de Galatasaray à la surprise générale. L’attaquant étant pourtant sur le point de rejoindre l’AS Saint-Etienne, quand tout a basculé alors que son nom a longtemps circulé du côté du club du Forez. Un choix qui n’était pas forcément celui de Mostafa Mohamed lui-même.

Dans des déclarations au micro de Free Ligue 1, l’international égyptien a bien confirmé avoir été en discussion avec Galatasaray et Saint-Étienne. Mais la balance penchait plus pour une signature chez les Stéphanois puisque « c’était une plus grande opportunité et une somme plus importante ». Mais tout était déjà tracé car « Galatasaray s’est mis d’accord avec Zamalek ». Cependant, Mostafa Mohamed ne regrette pas ce revirement de situation puisque « l’expérience a tout de même été positive », a-t-il confié.

Mostafa Mohamed et sa signature à Nantes

Un temps prêté au FC Nantes, le natif de Giza est finalement devenu un Canari et s’impose comme l’un des hommes les plus importants de l’effectif de Jocelyn Gourvennec. Dès son arrivée, Mostafa Mohamed n’a pas eu du mal à s’intégrer puisqu’il « s’est immédiatement senti à l’aise ». S’il a eu des difficultés dues à la barrière linguistique, le joueur de 26 ans se réjouit du fait que « petit à petit tout est devenu plus simple et agréable ».