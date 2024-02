Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed lâche un indice sur son avenir

Dans une interview accordée au journaliste de Free Ligue 1, Alexandre Ruiz, l’attaquant Mostafa Mohamed a livré un indice sur son avenir avec le FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed se sent bien à Nantes

Définitivement transféré l’été passé après une saison en prêt, Mostafa Mohamed est lié au FC Nantes jusqu’en juin 2027. Annoncé dans les plans de certains clubs à l’étranger, notamment en Angleterre et au Moyen-Orient, l’attaquant de 26 ans continue de performer sous les couleurs des Canaris.

Mais l’international égyptien ne devrait pas faire de vieux os à la Beaujoire. Pour autant, le compatriote de Mohamed Salah ne semble pas forcément pressé de quitter le FC Nantes maintenant. Interrogé par le journaliste de Free Ligue 1, Alexandre Ruiz, Mostafa Mohamed a envoyé un message fort au club du président Waldemar Kita, expliquant notamment comment il se sentait bien sur les bords de l’Erdre.

« Le club de Nantes et les personnes qui y travaillent sont les meilleurs. C’est un club où je me suis immédiatement senti à l’aise. Le ressenti était différent en raison de la langue. C’était ma deuxième année en tant que professionnel, où j’ai dû voyager pour un nouveau pays, donc la situation était un peu difficile, mais petit à petit tout est devenu plus simple et agréable », a déclaré l’ancien attaquant de Galatasaray, qui est également très apprécié à Nantes.

Waldemar Kita fan de Mostafa Mohamed

Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 19 matches toutes compétitions confondues, Mostafa Mohamed s’est rapidement imposé au sein de l’effectif du FC Nantes. Ses très bonnes performances ont l’attiré l’attention de son président Waldemar Kita, qui voit en lui des traits de la légende allemande Gerd Müller.

« C’est un type d’avant-centre comme il n’y en a pas beaucoup. Il peut marquer du droit, du gauche, il a une bonne détente, mais il faut aussi que le ballon arrive dans les 16 mètres. Il est atypique, c’est vrai, mais les joueurs qui réussissent sont souvent différents. Trouvez-moi des joueurs de haut niveau qui ne sont pas à part. Il faut savoir les encadrer, leur montrer qu’on les aime. Toutes proportions gardées, il me fait penser à Gerd Müller », a confié le patron des Canaris.