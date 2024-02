Mercato OM : Une vague de départs déjà programmée à Marseille

Malgré la bonne dynamique insufflée par l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’OM va tourner une page cet été. Plusieurs joueurs absents des plans de la direction seront invités à s’en aller.

Mercato OM : Pablo Longoria prépare une grande lessive estivale

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a laissé planer un sentiment de remaniement massif de son effectif, comme si le club cherchait à opérer une refonte en profondeur. En effet, tout semblait être à vendre au sein de l’équipe phocéenne durant ce mois de janvier. Les responsables du club, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, étaient ouverts à toutes les propositions en vue de se séparer de plusieurs joueurs et faire face à des difficultés financières persistantes. Et clairement, l’été prochain, une grande lessive se prépare dans les coulisses de l’OM.

En effet, malgré les résultats positifs obtenus sous l’impulsion de Jean-Louis Gasset, avec deux victoires consécutives, l’équipe marseillaise s’apprête à subir des changements drastiques à la fin de la saison. Les erreurs de recrutement ont été nombreuses et la direction souhaite désormais tourner la page en se débarrassant de joueurs qui ne correspondent plus à ses plans. Jonathan Clauss se retrouver en première ligne de cette restructuration.

L’international français a été vivement critiqué par sa direction pour son comportement, au point où sa vente était envisagée dans les dernières heures du mercato. Et même si le calme est revenu après cet épisode tumultueux, il est peu probable de voir Jonathan Clauss défendre les couleurs marseillaises la saison prochaine, comme l’a indiqué le compte La Minute OM.

Gueye, Ounahi, Balerdi… la liste des partants se précise déjà à Marseille

Pape Gueye est un autre joueur de l’OM destiné à faire ses bagages. Son contrat arrivant à échéance en juin prochain, malgré les tentatives de sa direction pour le prolonger, le milieu de terrain sénégalais semble décidé à partir. Les échecs des négociations cet hiver laissent peu de doutes quant à son départ libre cet été. Azzedine Ounahi devrait également suivre le même chemin. Bien qu’il ne soit pas en fin de contrat, le milieu de terrain marocain suscite l’intérêt de plusieurs clubs du Moyen-Orient, offrant ainsi à l’OM l’opportunité de renflouer ses caisses.

De même, Leonardo Balerdi, malgré ses performances sporadiques mais prometteuses, pourrait quitter le club en cas d’offre intéressante, offrant ainsi à l’Olympique de Marseille une chance de rationaliser son effectif en vue de la saison prochaine. Ainsi, l’été s’annonce mouvementé du côté de l’OM, avec une refonte attendue de l’effectif et une série de départs qui devrait redessiner le visage de l’équipe phocéenne pour la prochaine campagne.