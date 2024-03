PSG : Flash ! Le lieu du nouveau stade du Paris SG dévoilé !

Face à l’intransigeance de la Mairie de Paris, le PSG semble déterminé à déménager du Parc des Princes pour un autre stade, dont le lieu de fixation a été dévoilé.

PSG : Arctos Partners dévoile les plans du Paris SG

Le refus catégorique d’Anne Hidalgo, Mairie de Paris, de vendre le Parc des Princes pourrait pousser les dirigeants du Paris Saint-Germain à envisager la construction d’un nouveau stade. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale française, l’a d’ores et déjà annoncé et le nouvel actionnaire des Rouge et Bleu, Arctos Partners LP, confirme cette possibilité.

La nouvelle enceinte pourrait même être implantée en banlieue. « Il existe une forte possibilité de voir le PSG développer un nouveau stade moderne en banlieue. C’est en cours, on y travaille avec eux », a indiqué le directeur général du fonds d’investissement, Alastair Seaman, au Financial Times Business of Football Summit à Londres. D’ailleurs, le nouveau partenaire de Nasser Al-Khelaïfi valide totalement son projet d’un stade plein grand et plus moderne que le Parc des Princes.

« Il y a un seul club dans une ville comme Paris »

Le directeur général d’Arctos Partners LP a également évoqué les revenus générés par l’actuel stade du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes. « Il y a trop de demandes insatisfaites aujourd’hui et ce projet peut régler le problème. C’est simple, en fait : il y a un seul club dans une ville comme Paris, qui est une des plus visitées au monde.

Cela a permis que leur marque devienne plus grande que le championnat local. Très peu de clubs sont capables de réaliser cela », a expliqué Alastair Seaman. Le message est don clair : la recherche d’un emplacement pour la construction d’un nouveau stade est désormais une réalité au Paris SG. La réaction de la Mairie de Paris est attendue.