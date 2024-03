Monaco – PSG : Kylian Mbappé au cœur d’une grosse polémique

Kylian Mbappé s’est encore illustré une fois encore avec le PSG, mais pas sur le terrain, à l’occasion du déplacement au Stade Louis II de l’AS Monaco, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

Monaco – PSG : L’attitude de Kylian Mbappé qui agace

Le PSG a fait match nul et vierge contre Monaco au stade Louis II lors d’un match compliqué et tendu. Si le score a de quoi frustrer les hommes de Luis Enrique, c’est l’attitude de Kylian Mbappé qui suscite davantage de polémiques. La mauvaise nouvelle pour le PSG en première mi-temps a été la blessure de Marco Asensio, qui a dû être remplacé par Barcola juste avant la mi-temps en raison de problèmes musculaires. La seconde mi-temps débute sur une surprise.

En effet, Kylian Mbappé est laissé au vestiaire, remplacé par Kolo Muani sans raison apparente hormis le fait que Luis Enrique a préféré sans doute garder sa grande star pour le duel contre la Real Sociedad, en Ligue des Champions. L’attaquant, déjà en tenue de ville, est sorti des vestiaires et a salué les supporters du PSG jusqu’à atteindre la loge, où il s’est assis à côté de sa mère et représentante, Fayza Lamari, alors qu’il devait rejoindre le banc de touche.

Un PSG sans inspiration face à Monaco

Dans cette belle affiche, l’AS Monaco a profité du relâchement général du PSG pour lancer des contre-attaques très dangereuses qui n’ont pas abouti à un but en raison du manque de réalisme de ses attaquants et de l’inspiration d’un immense Donnarumma. Au début, Balogun profite d’un face-à-face qui est contrecarré par l’Italien et peu de temps après, le gardien excelle avec un tir de Minamino. L’équipe d’Adi Hutter menaçait par son jeu direct alors qu’il n’y avait aucun signe de Mbappé, Gonçalo Ramos et Asensio. Le Majorquin a été le seul à tester Majecki de loin mais sa frappe du pied gauche n’a rien donné.

En seconde période, la situation s’est inversée grâce aux changements de Luis Enrique et à la baisse physique subie par l’équipe monégasque. Le show Donnarumma a été repris par Majecki, qui est devenu le héros local avec plusieurs arrêts décisifs devant Barcola ou Vitinha. Le PSG a insisté jusqu’au coup de sifflet final, mais doit se contenter du point du nul avant de retrouver la Ligue des Champions.