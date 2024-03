OL : Pierre Sage ne se fait pas d’illusions pour son avenir à Lyon

Arrivé en sapeur-pompier sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage s’en sort très bien avec des résultats plus qu’encourageants. Toutefois, l’avenir de l’homme de 44 ans à la tête des Gones est loin d’être une affaire résolue.

OL : Pierre Sage dévoile ses priorités pour l’avenir

Depuis qu’il a pris fonction, le natif de Lons-le-Saunier a su imposer sa philosophie et sa vision du jeu à un groupe qui était au bord du gouffre et en pleine galère. Dernier de Ligue 1 avant la nomination de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais est aujourd’hui dixième au classement, échappant pour le moment à la relégation. Les Gones sont aussi en demi-finale de l a Coupe de France, avec le rêve de se qualifier pour l’Europe. Mais au-delà de tout ce beau succès, l’avenir de l’entraîneur intérimaire est toujours d’actualité. Va-t-il continuer ou partir à la fin de la saison ? Là n’est pas encore la priorité de Sage.

Evoquant sa situation à Lyon, Pierre Sage s’est voulu très clair et modeste. Il entend d’abord répondre à l’objectif spécifique qui lui a été fixé puis ensuite « être formé et diplômé » pour faire économiser au club la somme de 25 000 euros par match. Ce n’est qu’après tout ceci qu’il espère peut-être avoir « l’opportunité de continuer, mais ça arrive seulement en troisième », a-t-il indiqué, espérant que son avenir soir à l’OL.

Pierre Sage a une revanche contre Lens

L’OL est en pleine confiance, contrairement aux débuts de son entraîneur en décembre dernier. Pour son premier match à la tête de l’équipe professionnelle, Pierre Sage a perdu 3-2 sur la pelouse du Racing Club de Lens. Une défaite mais qui était pleine de promesses pour celui qui a totalement révolutionné l’équipe, renforcée par des recrues assurées par John Textor.

Dimanche, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, Alexandre Lacazette et ses partenaires auront une bonne occasion d’offrir à leur coach une revanche face aux Sang et Or. Un succès permettrait aux Gones de poursuivre leur marche en avant pour une remontée toujours aussi spectaculaire.