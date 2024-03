OL : De bonnes nouvelles pour Pierre Sage avant le choc face à Lens

Pierre Sage va tenter d’offrir un nouveau succès à l’Olympique Lyonnais ce week-end dans un choc capital face au RC Lens. Avant cette affiche intéressante de la 24e journée de Ligue 1, l’entraîneur des Gones a de quoi se réjouir.

OL : Pierre Sage récupère deux joueurs avant le RC Lens

Les Gones marchent actuellement sur l’eau depuis le début de la deuxième phase de la saison. L’Olympique Lyonnais n’a plus perdu en championnat depuis maintenant quatre matchs, qu’ils ont tous remportés d’ailleurs. De quoi permettre à une équipe en pleine galère en début de saison, surfant avec la relégation, de retrouver de la confiance tout en remontant au classement. C’est donc avec un groupe requinqué que Pierre Sage se prépare à recevoir le Racing Club de Lens dimanche à 20h45.

Avant la réception des Sang et Or de Franck Haise, battus lors de la précédente journée, l’entraîneur des Rhodaniens devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. En ce sens, Pierre Sage a annoncé de bonnes nouvelles avec le retour de blessure de Johann Lepenant. Il n’a plus joué avec l’équipe première depuis le 8 octobre dernier et a subi une blessure au genou lors d’un match de l’équipe de France espoir.

Alexandre Lacazette de retour

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OL a confié que le milieu de terrain de 21 ans a joué deux matchs avec la réserve et est désormais prêt à jouer avec le groupe professionnel. L’autre bonne nouvelle est sans doute le retour à l’entraînement d’Alexandre Lacazette.

Sorti sur blessure lors du quart de finale de la Coupe de France remporté face à Strasbourg, le capitaine lyonnais « s’est entraîné individuellement pour suivre un programme adapté à sa situation dans le but de postuler pour le match de dimanche », a annoncé Pierre Sage.