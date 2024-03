L’AS Monaco a affronté le Paris Saint-Germain ce vendredi 1er mars 2024, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une polémique enfle après cette rencontre.

L’AS Monaco continue sa belle série de résultats

L’AS Monaco et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) lors de la 24e journée de Ligue 1. Les deux équipes ont produit de beau spectacle, mais aucune d’elle n’a trouvé le chemin des filets.

Lors de cette rencontre, le technicien monégasque, Adi Hütter a titularisé le gardien polonais Radoslaw Majecki comme c’était le cas face au RC Lens lors de la 23e journée de Ligue 1. Le titulaire habituel Philipp Köhn a perdu sa place et cette situation l’agace.

Face à la presse, le coach de l’AS Monaco a donné les raisons de ce changement. Philipp Köhn commet des erreurs fatales au club. « Vous pouvez imaginer qu’il n’est pas content. On a eu une très bonne conversation avec lui, on a parlé de ses erreurs, il nous a fait douter et c’est pour cela qu’on a changé », a déclaré Adi Hütter.

Philipp Köhn perd la confiance d’Adi Hütter à l’AS Monaco

Le technicien des Blanc-et-Rouge a expliqué que cette décision est difficile pour Philipp Köhn, mais il va devoir continuer le travail pour retrouver sa place. « Mais il est intelligent, il est totalement d’accord avec nous et a compris notre décision. Il va continuer à travailler dur », a-t-il dit.

Adi Hütter aime les performances du nouveau gardien titulaire. Majecki été titulaire face au RC Lens dimanche dernier. Les joueurs du Rocher ont remporté le match (3-2). Il a gardé la cage inviolée face au champion de France en titre. « Majecki a fait des choses fantastiques, les deux gardiens sont très bons. C’est dur pour lui en ce moment mais il a compris », a lancé Adi Hütter.