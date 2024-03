Le réveil du Géant : Gasset pourrait compromettre la vente de l’OM !

Jean-Louis Gasset (70 ans), entraîneur de l’Olympique de Marseille, pourrait bien bouleverser complètement les plans de la vente de l’OM aux Saoudiens. L’entraîneur engagé pour finir la saison qui devait être la dernière pour Frank McCourt à la barre est en train de donner à l’américain de nouvelles idées.

Avec Gasset, Frank McCourt pourrait revenir sur la vente de l’OM

L’homme derrière ce gros revirement de situation n’est autre que Frank McCourt, le propriétaire actuel de l’OM. Après des années de déceptions et d’échecs sportifs, le “Champions projet » du club phocéen semblait stagner, voire s’effriter, au grand dam de McCourt. Cependant, l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais marque un tournant inattendu.

En effet, Gasset a fait sensation en pulvérisant un record de victoires datant de 1962, comme révélé par Opta. Avec une troisième victoire consécutive depuis son arrivée, écrasant Clermont Foot 5-1 au Stade Gabriel-Montpied, il s’impose comme le coach incontournable de la Ligue 1, le seul depuis 65 ans à aligner une performance digne des plus grands sur le banc phocéen.

Cette série de succès exceptionnels chamboule les plans de départ de la direction de l’OM. Alors que McCourt envisageait initialement de limiter son engagement en proposant à Gasset un contrat de seulement 4 mois dans la perspective de la vente imminente du club aux Saoudiens, la donne change. Les performances époustouflantes de Gasset pourraient bien remettre en question le processus de vente de l’OM.

Des titres pour revaloriser la marque OM pour une meilleure vente ?

Si l’Olympique de Marseille continue sur sa lancée ascendante et se rapproche dangereusement des sommets du classement, McCourt pourrait être tenté de prolonger l’aventure avec Gasset. Une proposition de contrat plus conséquente, étalée sur 2 ans, pourrait ainsi être envisagée pour permettre à Gasset de poursuivre son travail de redynamisation du club et pourquoi pas, de viser un titre dès la saison prochaine.

Pour l’homme d’affaires américain, la victoire et la conquête de trophées sont primordiales non seulement pour le palmarès de l’OM, mais aussi pour la valorisation du club sur le marché. En s’assurant de vendre l’OM à un prix bien supérieur aux 450 millions d’euros proposés par les Saoudiens, McCourt pourrait ainsi rentabiliser son investissement initial et inscrire le club phocéen parmi les grands noms du football mondial.

L’impact inattendu de Jean-Louis Gasset sur l’OM démontre une fois de plus la magie du football, capable de changer le cours des choses en un instant. Le géant endormi de la Ligue 1 semble enfin sortir de sa léthargie, prêt à conquérir de nouveaux sommets sous la houlette de ce coach d’exception. Dans la perspective de continuer avec Gasset, le mercato foot de cet été éserve bien des surprises…