Après sa victoire contre Angers, l’OM peut encore espérer se qualifier pour la Ligue des champions. Mais en cas d’échec, Pablo Longoria a déjà tranché.

OM : Pablo Longoria a pris une décision en cas de non-qualification en Ligue des champions

Il ne reste plus que trois journées avant la fin de la saison 2022-2023. Actuel 3e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est déterminé à se qualifier directement pour la prochaine de Ligue des champions au terme de cet exercice. Toutefois, le chemin sera compliqué pour les Olympiens avec de nombreux obstacles.

À l’heure actuelle, Igor Tudor et ses hommes n’ont plus leur destin en main. Ils devront se battre jusqu’au bout pour espérer reprendre la 2e place du classement devant le RC Lens qui reste un adversaire difficile à battre. Pour ce faire, les Marseillais devront remporter les trois derniers matchs, tout en espérant une contre-performance des Sang et Or dans les semaines à venir. Cet objectif sera difficile à atteindre en cette fin de saison.

Conscients de cette situation, les dirigeants de l’OM ont alors commencé à analyser les différents scenarii au cas où leur équipe n’obtiendrait pas son ticket pour la plus prestigieuse des coupes européennes. Ce cas de figure sera bien sûr un échec sportif pour Marseille et représentera une perte d’argents conséquente pour le club. Néanmoins, cela ne devrait pas avoir d’incidences majeures sur le prochain mercato des Marseillais. La Minute OM assure en effet que le président Pablo Longoria n’a pas l’intention de revoir ses plans cet été, même en cas de non-qualification pour la C1 la saison prochaine.

Pablo Longoria a prévu d’être très actif durant le mercato estival

Même sans la perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille reste un club historique et attractif sur le plan national et international. Le club possède une base de supporters fervents, un stade emblématique et une renommée qui continue d'attirer des joueurs de qualité.

De plus, en terminant à la 3e place, les coéquipiers de Jordan Veretout passeront par les barrages en vue d’accéder aux phases de poules de la Ligue des champions. Et même en cas d’échec dans ces tours préliminaires, ils seront reversés en Europa League, ce qui offre une certaine visibilité sur la scène européenne et la possibilité de rivaliser avec d'autres clubs européens de haut niveau.

Quoi qu’il en soit, la direction de l'OM a déjà un projet sportif solide en place, avec un entraîneur pragmatique et un président très ambitieux. Pablo Longoria et son directeur sportif, Javier Ribalta, ont montré une volonté de recruter intelligemment en se concentrant sur des joueurs talentueux à fort potentiel. L'absence de Ligue des Champions ne signifiera pas nécessairement que le club abandonnera ses ambitions de construire une équipe très compétitive durant le prochain mercato.

Au moins 8 nouvelles recrues espérées cet été

Après un mois de janvier fructueux, Pablo Longoria compte attirer des renforts supplémentaires cet été. Ce sont pas moins de 8 nouvelles recrues qui sont attendues et autant de départs. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens. Les noms de Wilfried Zaha (Crystal Palace), Folarin Balogun (prêté par Arsenal au Stade de Reims) ou encore Ludovic Blas (FC Nantes) circulent déjà dans les coulisses du Vélodrome.

L’Olympique de Marseille devra faire preuve de créativité et de stratégie pour attirer ces cibles et poursuivre sa progression vers ses objectifs sportifs. En attendant, le club ne renonce pas pour autant à son objectif final. Les Phocéens feront tout leur nécessaire afin de se qualifier pour la Ligue des champions la deuxième année consécutive.