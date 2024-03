Jean-Claude Blanc raconte ses plus grands exploits au PSG !

Directeur général du PSG d’octobre 2011 à février 2023, Jean-Claude Blanc est revenu sur ses exploits durant son passage dans le club de la capitale.

Jean-Claude Blanc, « l’homme qui a signé les plus gros transferts de l’Histoire »

Des Jeux olympiques d’Albertville en 1992 à la récente prise de contrôle de Manchester United par Ineos, Jean-Claude Blanc a accompagné les grands mouvements du secteur sportif. Homme de l’ombre du projet QSI, le Savoyard a été l’un des grands artisans du développement du Paris Saint-Germain, grâce notamment à son rôle dans des opérations d’envergure.

Directeur exécutif adjoint du PSG jusqu’à son départ en décembre 2022, l’homme de 60 ans a été à l’origine de l’arrivée de nombreuses stars comme Neymar et Kylian Mbappé à l’été 2017, et Lionel Messi en août 2021. Profitant d’une interview accordée à La Tribune du Dimanche, Jean-Claude Blanc est revenu sur cette fierté aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi.

« Les Anglais avec qui je travaille me présente comme l’homme qui a signé Mbappé, Messi et Neymar. D’accord je prends. Les trois plus gros transferts de l’Histoire, c’est vrai que je les ai négociés et signés. Oui je suis assez content de ça », a déclaré le dirigeant français, qui a également donné son avis sur le projet du PSG de quitter le Parc des Princes pour un nouveau stade.

Jean-Claude Blanc met en garde contre un déménagement du Parc des Princes

Même s’il a quitté ses fonctions de directeur général du Paris Saint-Germain en 2022, où il avait notamment travaillé sur la création du nouveau centre d’entraînement à Poissy, Jean-Claude Blanc regarde très attentivement l’actualité du club de la capitale.

Tandis que la Maire de Paris, Anne Hidalgo, refuse de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi et son nouveau partenaire Arctos Partners ont déjà annoncé leur ambition de déménager de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud pour disposer d’un stade aux normes actuelles. Mais Jean-Claude Blanc met en garde son ancien employeur sur un risque qu’il ne faut pas prendre.

« L’expérience du public commence au moment où il télécharge son billet sur son téléphone, elle se poursuit à l’arrivée dans l’enceinte et se termine au retour chez si. Donc il faut être sûr que ça ne devienne pas une aventure d’y aller », a prévenu Blanc.