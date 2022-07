OM Mercato : Le sort de Kevin Strootman se confirme à Marseille

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2022 à 05:45

OM Mercato : Kevin Strootman n’a pas été retenu pour le premier match de préparation de Marseille. Cette absence relance les spéculations sur son avenir.

OM Mercato : Kevin Strootman se rapproche de la sortie

Malgré des ressources financières limitées, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a promis à son nouvel entraîneur qu'il allait tout faire pour ramener du sang neuf à Marseille. Mais avant d’attirer de nouveaux renforts, le club phocéen devra réduire sa masse salariale et faire de la place au sein de son effectif. C’est la raison pour laquelle la direction de l’Olympique de Marseille prépare un grand ménage en interne. Steve Mandanda et Nemanja Radonjic ont déjà quitté le navire marseillais et d’autres départs devraient suivre. C’est notamment le cas de Kevin Strootman qui possède l’un des plus gros salaires du vestiaire phocéen.

L’international néerlandais percevrait environ 600 000 euros par mois, ce qui constitue un véritable poids pour les finances du club. La direction de l’ OM tente de séparer définitivement de lui. Après des prêts mitigés au Genoa puis à Cagliari, le milieu de terrain ne devrait pas s’éterniser à l’Olympique de Marseille. Et ce n’est pas l’arrivée du nouveau coach, Igor Tudor, qui changera quelque chose à sa situation.

La preuve, Kevin Strootman n’a pas été retenu pour le premier match de préparation de l’ OM face à Marignane-Gignac-Côte Bleue Football Club, actuel pensionnaire de National 2. Selon La Provence, cette absence serait la preuve manifeste que les Olympiens ne comptent pas sur le joueur de 32 ans pour la saison à venir. L’ancien milieu de terrain de l’AS Rome semble donc en instance de départ.

OM Mercato : Une solution trouvée pour Kevin Strootman

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023, Kevin Strootman s’apprête donc à quitter l’ OM. L’Équipe révèle que le milieu de terrain expérimenté aurait des envies exotiques et ses représentants lui auraient déjà trouvé une porte de sortie dans un pays du Golfe. Sauf que le joueur ne veut offrir aucun cadeau à sa direction.

Selon le quotidien sportif, le clan Strootman aurait entamé des négociations pour résilier son contrat à Marseille. Il souhaiterait quitter librement l’ OM, à l’instar de Steve Mandanda qui s’est récemment engagé en faveur du Stade Rennais. Cependant, les dirigeants marseillais se montent pour le moment peu réceptifs à sa demande, car ils espèrent toucher un joli chèque sur son futur départ.