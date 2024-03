OM-Villarreal : Ligue Europa, un boycott annoncé chez les supporters

Le match entre l’OM et Villarreal prévu jeudi soir en Ligue Europa risque d’être marqué par un boycott des supporters marseillais, en désaccord avec une initiative du club.

OM – Villarreal : Une immense incertitude plane sur le Vélodrome

Après une victoire éclatante contre Clermont Foot (1-5) en championnat, l’Olympique de Marseille se prépare à accueillir Villarreal ce jeudi soir au stade Vélodrome pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Cette rencontre européenne sera marquée par un huis clos partiel infligé par l’UEFA, entraînant la fermeture d’une partie du virage nord, habituellement réservée au Club des Amis de l’OM.

Pour pallier cette situation, le club phocéen a alors lancé « l’opération minots », dans le but d’inviter plusieurs centaines d’enfants afin de combler le vide laissé dans le virage sanctionné. Toutefois, rien n’est encore confirmé et l’OM doit encore finaliser les modalités et assurer la sécurité des enfants dans un délai très court, laissant planer une grande incertitude sur le Vélodrome à quelques jours de la réception de Villarreal. L’OM multiplie aussi les solutions afin que le vide du Virage Nord soit compensé. L’idée de replacer les abonnés privés du match en tribune Jean Bouin est notamment évoquée. Sauf que cette solution ne fait pas vraiment l’unanimité parmi les supporters.

Les Fanatics ont prévu de boycotter cette opération

En effet, selon les informations dévoilées par le compte Infos OM sur X, les Fanatics ont décidé de boycotter le replacement proposé par le club pour le match contre Villarreal. Ce boycott serait une manière pour les supporters de contester la sanction infligée par l’UEFA, car ils estiment qu’accorder l’accès au stade à une minorité dans de telles conditions est inacceptable. Leur revendication reste inchangée d’année en année : tous les supporters doivent avoir accès au stade, ou personne.

Ainsi, alors que l’OM se prépare à affronter Villarreal dans un stade partiellement vide en raison de la sanction de l’UEFA, le club devra aussi faire face à une contestation de la part de certains de ses supporters, mettant en lumière les tensions et les enjeux qui entourent cette rencontre européenne. En attendant, les supporters devraient être nombreux dans le reste de l’enceinte du Boulevard Michelet pour ce choc OM-Villarreal.