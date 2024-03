Real Sociedad-PSG : Takefusa Kubo répond cash à Bradley Barcola

À quelques heures du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le PSG, Bradley Barcola et Takefusa Kubo ont lancé les hostilités dans les médias.

Bradley Barcola : « On vient pour gagner »

Vainqueur à l’aller, le PSG veut terminer le boulot au Stade d’Anoeta ce mardi soir contre la Real Sociedad, en huitième de finale retour de Ligue des Champions. C’est le message délivré par Bradley Barcola lors de sa conférence de presse de lundi après-midi, en Espagne.

« Comment appréhendez-vous ce huitième de finale retour, avec l’avantage confortable de deux buts ? On ne l’appréhende pas. On vient pour gagner. On fait comme s’il y avait 0-0 et on vient pour gagner », a déclaré l’ailier gauche du Paris SG.

Buteur au match aller, au Parc des Princes, l’international espoir français de 22 ans assure donc que son équipe ne cherchera pas à gérer son avantage ce soir face à la formation de Saint-Sébastien. Le match s’annonce déjà palpitant puisque l’ailier Takefusa Kubo de la Real Sociedad répond que ses coéquipiers et lui sont confiants quant à leurs chances de réaliser la remontada devant leur public.

Takefusa Kubo : « Tout est possible »

Ce mardi à 21h, le Paris Saint-Germain tentera de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sur le terrain de la Real Sociedad, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles. De passage devant la presse lundi soir, Takefusa Kubo, l’ailier du club espagnol, a évoqué le choc à venir. Même s’il sait que la partie ne sera pas facile, le joueur de 22 ans garde tout de même de l’espoir.

« Je sais que ce n’est pas n’importe quelle rencontre et j’espère que nous ferons un bon match. Tant que nous avons l’envie et l’enthousiasme, je pense que tout est possible. Nous en avons assez de ne pas avoir gagné beaucoup de matchs à domicile et nous voulons transmettre cette joie, ce bonheur, ce sentiment que nous voulons gagner, que nous voulons tout donner aux supporters. On veut aller de l’avant, se donner à fond », a prévenu l’international japonais. Rendez-vous ce soir à Anoeta.