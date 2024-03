PSG : Bradley Barcola lance un avertissement à la Real Sociedad

En conférence de presse ce lundi, l’ailier du PSG Bradley Barcola a évoqué le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad.

Bradley Barcola : « on vient pour gagner »

Vainqueur à l’aller (2-0), le Paris Saint-Germain affronte la Real Sociedad mardi soir dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Auteur du second buteur des Rouge et Bleu, Bradley Barcola devrait être de nouveau titulaire sur le front de l’attaque avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

En pleine ascension actuellement sous les couleurs parisiennes, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a affiché toute sa confiance à la veille de cette rencontre. Présent devant les médias cet après-midi, Barcola a reconnu que la partie ne sera pas facile à Saint-Sébastien, mais ses coéquipiers et lui sont déterminés à battre les Basques.

« On travaille beaucoup ensemble pour être meilleurs à l’extérieur. On peut avoir plus de mal, mais là, on vient pour gagner. On n’a pas un matelas, on vient pour gagner, mais on sait que ce sera compliqué », a déclaré l’international espoir français avant de dévoiler les clés du match.

« Attaquer et défendre ensemble »

Malgré son avantage de deux buts, le Paris Saint-Germain est bien conscient que rien n’est encore fait contre la Real Sociedad. Pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le leader du championnat français va donc devoir se battre sur la pelouse du stade Anoeta contre les hommes d’Imanol Alguacil. Cependant, Bradley Barcola sait que si l’équipe parisienne joue ensemble, elle pourra revenir d’Espagne avec un résultat positif.

« Il faudra attaquer et défendre avec beaucoup d’intensité. Attaquer et défendre ensemble avec beaucoup d’intensité », a expliqué l’attaquant de 21 ans. Rendez-vous est donc pris pour demain soir en Espagne.