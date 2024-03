Manchester City : Pep Guardiola lance déjà un avertissement au PSG

Après le PSG, Manchester City s’est également qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024. Pep Guardiola s’est projeté sur ces chocs à venir, le Real Madrid et le Bayern Munich étant aussi qualifiés.

Pep Guardiola préoccupé par les adversaires potentiels de Man City

En attendant de connaître le verdict du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui aura lieu le vendredi prochain, à Nyon, soit deux jours après les deux derniers huitièmes de finale (Borussia Dortmund-PSV Eindhoven et Atlético-Inter), l’entraîneur de Manchester City s’est exprimé sur ses adversaires potentiels. Et Pep Guardiola a ouvertement avoué avoir peur des gros morceaux comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich que les Citizens pourraient croiser en avril prochain.

« Toutes les équipes adverses me préoccupent, elles sont très compliquées. Si vous jouez contre le Bayern Munich, combien de Ligues des champions ils ont et l’histoire qu’ils ont. Nous les respectons tous, nous avons peur aussi. Je ne sais pas si eux aussi, mais nous oui », a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse. Toutefois, l’ancien coach du Barça croit au potentiel de son groupe pour les chocs à venir.

Guardiola annonce une « grande bataille » pour les quarts de finale

Après sa victoire à l’aller (3-1), Manchester City s’est brillamment qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions après avoir dominé Copenhague au match retour des huitièmes de finale sur le même score. Plus que jamais candidat à sa propre succession, le Champion d’Angleterre en titre reste le grand favori à un nouveau sacre pour la Coupe aux grandes oreilles. Et Pep Guardiola sait que son équipe fait peur à ses adversaires.

« Il faut du temps et ils m’en ont donné. Maintenant, nous sommes dans un processus où nous pouvons perdre, c’est certain. Mais nous pouvons rivaliser partout parce que nous avons joué la finale, les demi-finales, nous sommes de nouveau en quarts de finale. C’est dire notre régularité en Europe. Bien sûr, nous respectons énormément les adversaires, mais nous avons le sentiment que les adversaires voient Man City et disent que ce sera aussi une grande bataille », a expliqué le technicien espagnol.

Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.