Ligue 1, Vers une fatale défaite du RC Lens face au Stade Brestois !

Depuis qu’ils sont revenus en Ligue 1 en 2020, le Racing Club de Lens n’a cessé de croiser le fer avec le Stade Brestois, devenu trop redoutable pour les Sang et Or. La lutte acharnée du 6e de Ligue 1 face à l’actuel dauphin du PSG pourrait révéler un choc samedi 9 mars pour la 25e journée de L1.

RC Lens – Stade Brestois, avantage pour le SB29

Les chiffres ne mentent pas, a-t-on l’habitude de dire. Vont-ils de nouveau se révéler exacts dans l’affiche au sommet de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Lens et Brest ? Leur vérité ne devrait pas beaucoup plaire au public lensois puisque leur club n’a remporté que 2 de ses 7 matchs face aux Brestois, plus 2 matchs nuls et 3 défaites depuis leur retour dans l’élite du football français.

#RCLSB29 💬 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗥𝗼𝘆 : "Je ne compte pas d'absent dans le groupe pour des raisons médicales. Seul Julien Le Cardinal ne sera pas présent étant donné qu'il appartient au RC Lens." pic.twitter.com/PuHZO8LTVR — Stade Brestois 29 (@SB29) March 7, 2024

Cette domination sans merci du Stade Brestois pourrait se vérifier encore samedi, surtout parce que le club entraîné par Éric Roy marche sur l’eau cette saison, allant jusqu’à éclipser du podium les traditionnels poids lourds pour seconder le Paris Saint-Germain. C’est un client au sommet de sa forme que va donc affronter le RC Lens ce week-end. Autant annoncer un match difficile pour les Sang et Or.

Brest est sur une série de champion avec 13 matchs consécutifs sans la moindre défaite (9 victoires, 4 nuls), soit sa plus longue série d’invincibilité de son histoire en Ligue 1.

Depuis le passage aux trois points en Ligue 1, les 3 équipes qui ont pu prendre 46 points lors des 24 premières journées ont toujours terminé leur saison au moins à la deuxième place. Ce sont le FC Metz de la saison 1997 – 1998, le PSG (2003-2004) et l’OM de saison 2021-2022. Le RCL peut donc difficilement bousculer les Finistériens, selon les chiffres.

Le RCL tétanisé face aux équipes du TOP 6 de Ligue 1

Une autre statistique véritablement plus inquiétante sur l’attitude de Lens existe. Les joueurs de Franck Haise ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs de championnat au stade Bollaert-Delelis face au PSG et l’As Monaco. Contre le Stade Brestois, la malédiction des 3 défaites et 2 nuls pourraient se poursuivre.

🎙️ 𝗔𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗥𝗖 𝗟𝗲𝗻𝘀-𝗦𝘁𝗮𝗱𝗲 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 𝟮𝟵



Après un succès à l'extérieur, les Sang et Or se préparent pour #RCLSB29 à Bollaert-Delelis. Franck Haise et l’attaquant lensois Elye Wahi ont abordé la rencontre en conférence de presse, ce jeudi. 👇#ÀChaud — Racing Club de Lens (@RCLens) March 7, 2024

À chaque fois qu’elle se retrouve face à une équipe du Top 6 de Ligue 1 cette saison, le RC Lens n’arrive pas à prendre des points. Sur les 7 derniers matchs contre les clubs du haut du classement, il n’a pris qu’un seul point du match nul.

Mais Brest non plus ne brille pas face aux équipes de la même catégorie, ce qui pourrait sauver les Lensois. L’écurie de la corne de la Bretagne est sur 3 matchs nuls et autant de défaites en 7 matchs. À nuancer tout de même, car sa seule victoire face à une équipe du Top 6 était contre le RC Lens.

Brest est costaud en ce moment. Il n’a perdu aucun de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 en déplacement. Un succès face au RCL lui permettrait d’étendre à 7 ses matchs sans défaite à l’extérieur.