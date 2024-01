Un premier renfort hivernal a déposé ses valises au RC Lens, ce mardi. Il est arrivé du Brésil et va découvrir le championnat européen.

Mercato : Jhoanner Chavez prêté au RCL par le club brésilien Bahia

Le RC Lens tient sa première recrue de l’hiver. Jhoanner Chávez (21 ans) a rejoint le club nordiste pour six mois, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Il est transféré de l’EC Bahia du Brésil. C’est la première expérience du défenseur en dehors du continent américain, après trois saisons pleines au plus haut niveau sud-américain. International équatorien (3 sélections), il a quitté son club formateur Independiente en janvier 2023 pour s’engager avec la formation brésilien jusqu’au 31 décembre 2027.

Mais Jhoanner Chavez n’ira pas au bout de son bail. Il va découvrir l’Europe et la Ligue 1, sous le maillot des Sang et Or. Il vient renforcer un poste où Deiver Machado (30 ans) est blessé et indisponible, et où Franck Haise ne compte pas sur Faitout Maouassa.

Le RC Lens s'enflamme pour le défenseur équatorien

Coordinateur sportif du RCL, Frédéric Hébert apprécie le profil du jeune piston gauche. « C’est un contre-attaquant très rapide, un joueur puissant et impactant sur les premiers mètres », a-t-il indiqué. La recrue au RC Lens est le premier Équatorien à porter les couleurs du club artésien. « Nous sommes très heureux d’accueillir Jhoanner Chávez, un talent équatorien, formé au très réputé centre de formation de l’Independiente del Valle », a réagi Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens.

Quant à Jhoanner Chavez, il rejoint des joueurs sud-américains : l’Argentin Facundo Medina, le Vénézuélien Wuilker Farinez et les Colombiens Oscar Cortés et Deiver Machado. Ce qui est de bon augure pour son intégration dans le Nord.