C’est bouclé ! Mbappé quittera le PSG pour le Real Madrid à cette date

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce qu’une question de jours et tout sera connu. Le club espagnol aurait même déjà déterminé la date d’arrivée de Kylian Mbappé en tant que nouveau joueur.

Direction Madrid pour Mbappé !

Près de sept ans après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de partir, comme il l’a expliqué à Nasser Al-Khelaïfi. Depuis cette annonce, les rumeurs se multiplient sur l’avenir de la star du PSG. Autrement dit, l’attaquant français rejoindra le Real Madrid gratuitement. En fait, Mbappé est prêt à accepter une baisse de salaire pour pouvoir rejoindre le Santiago Bernabéu.

S’il rejoint le Real Madrid, alors Mbappé ne touchera que moins de 25 millions d’euros par an, loin des 72 millions qu’il reçoit au PSG. La réduction du salaire a été faite pour éviter de violer la limite de la marge salariale dans la Liga espagnole. Ces dernières heures, les choses ont évolué au point que le Real Madrid aurait même déjà fixé sa date.

Mbappé présenté avant l’Euro 2024

En effet, récemment, il a été rapporté que le capitaine de l’équipe de France serait bientôt présenté comme un nouveau joueur du Real Madrid. Le Bondynois sera présenté comme un nouveau joueur du Real Madrid avant la tenue de l’Euro 2024, prévu 14 juin 2024 au 14 juillet 2024. Le choix de la date avant l’Euro 2024 lui-même s’explique par le fait que le joueur de 25 ans sera occupé à défendre l’équipe nationale française dans deux événements à la fois.

L’ancien ailier de l’AS Monaco devrait renforcer la France à l’Euro 2024 et aux Jeux olympiques de 2024. Les Jeux olympiques de 2024 se tiendront à Paris et les compétitions de football auront lieu du 24 juillet 2024 au 10 août 2024. La Liga espagnole va démarrer six jours après la fin des Jeux olympiques de 2024. Par conséquent, la période précédant l’Euro 2024 est le bon moment pour présenter Mbappé en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Si les Merengue remportent la Liga, alors l’attaquant français sera probablement présenté aux supporters entre le 3 et le 6 juin 2024.