Lorient – OL : Pierre Sage, attention à la malédiction du Stade du Moustoir !

Après avoir vu leur série de six victoires prendre fin, Lyon cherche une réponse immédiate samedi, alors que l’équipe de Pierre Sage se rendra au Stade du Moustoir pour un rendez-vous en Ligue 1 avec Lorient.

Lorient -OL, même combat

Lors de la 25e journée du championnat de France samedi, deux équipes du bas de tableau s’affronteront pour tenter d’éviter la relégation. Lorient recevra Lyon au Moustoir. Bien qu’elles occupent respectivement les 13e et 11e places du classement de Ligue 1, les deux équipes ont récemment réalisé leurs meilleures performances de la saison, laissant espérer un maintien dans la division élite. Depuis fin janvier, les Merlus réalisent le meilleur parcours de la saison. En six matches, ils ont réussi à remporter quatre victoires et un match nul, pour une seule défaite. L’arrivée du nouveau venu Mohamed Bamba a été un facteur important dans leur progression.

Bamba a marqué quatre buts lors de ses quatre premiers matchs pour le club et a continué à briller lors du dernier match contre Rennes, marquant lors de la victoire 2-1. Cette victoire a permis à Lorient de sortir de la zone des barrages de relégation, leur donnant cinq points d’avance. En face, l’OL a mis fin à une série positive de six matches toutes compétitions confondues, en s’inclinant 0-3 à domicile face à Lens, candidat à l’Europe. Le meilleur buteur de l’équipe, Alexandre Lacazette, a raté le match en raison d’une blessure, et Lyon a terminé à dix après l’expulsion de Ainsley Maitland-Niles.

Le Stade du Moustoir, une citadelle presque imprenable pour l’OL

Les progrès de Lyon sous la direction de Pierre Sage, qui a pris les commandes après un début de saison décevant sous Laurent Blanc et Fabio Grosso, sont évidents. Les Gones, autrefois considérés comme candidats à la relégation en première partie de saison, se sont désormais hissés au milieu du tableau avec un écart de huit points sur la zone de relégation et de six points sur la zone des barrages. Lyon nourrit toujours des ambitions européennes, ayant atteint les demi-finales de la coupe en battant Lille et Strasbourg en huitièmes et en quarts.

Mais ce samedi, les coéquipiers de Nemanja Matic devront sortir le grand jeu pour ne pas tomber sous le coup de ce qui semble être la malédiction du Stade du Moustoir. Lorient n’a perdu que 2 de ses 8 derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), trouvant le chemin des filets lors de chacune de ces 8 rencontres. Les Rhodaniens, qui doivent relever la tête après la raclée subie face à Lens, savent à quoi s’attendre.

Ce détail qui donne à espérer aux Lyonnais

Lyon a également amélioré sa forme à l’extérieur, remportant trois de ses quatre derniers matchs. On retient notamment les victoires contre l’AS Monaco, Montpellier et Metz, la défaite contre le Havre étant le seul faux pas. Avant cela, l’Olympique Lyonnais de Pierre Sage n’avait remporté qu’une seule victoire à l’extérieur en sept matches. Si Lorient est plus bas dans le classement, il ne sera pas un adversaire facile pour l’équipe de John Textor, surtout si l’on considère l’échec de Lyon à battre Lorient lors de ses trois dernières confrontations.