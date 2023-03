Publié par Timothée Jean le 23 mars 2023 à 20:56

Après l’avoir vendu au FC Lorient lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’ OM regretterait déjà le départ de Bamba Dieng.

Mis au placard en début de saison par Igor Tudor, Bamba Dieng a profité du dernier mercato hivernal pour quitter l’Olympique de Marseille. Après de multiples rebondissements, l’international sénégalais a finalement posé ses valises du côté du FC Lorient. À la lutte avec plusieurs clubs britanniques, Leeds United et Everton, les Merlus sont parvenus à boucler sa signature contre un chèque de 8 millions d’euros, bonus compris.

La direction de l’ OM a ainsi réalisé une belle vente en attaque. Ce départ de Bamba Dieng a aussi permis à l’Olympique de Marseille de faciliter l’arrivée d’un nouveau renfort offensif en la personne de Vitinha. Les dirigeants marseillais ont déboursé pas moins de 32 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune attaquant portugais, ce qui fait de lui le plus gros achat de l’histoire de l’ OM.

Mais en l’espace de trois mois, Vitinha n’est toujours pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif marseillais. L’ancien buteur du SC Braga n’a été titularisé qu’à une seule reprise contre l’ OGC Nice et doit se contenter que des miettes dès l’inamovible Alexis Sanchez.

OM Mercato : Vitinha pas encore au niveau de Bamba Dieng

Vitinha ne fait que quelques apparitions en fin de rencontre, ce qui ne lui a toujours pas permis d’inscrire son premier but sous le maillot de l’ OM. Et les doutes concernant le bien-fondé de son recrutement commencent à se multiplier. L’insider Mohamed Toubache-Ter relève en effet que certains membres de l’effectif de l’ OM indiquent à l’entraînement que Vitinha ne serait pas du tout « au niveau d’un Bamba Dieng ».

La source va plus loin, estimant que le club phocéen commencerait à regretter le départ de l’attaquant sénégalais qui avait enchainé de bonnes performances la saison à l’ OM. Sauf qu'il est déjà trop tard, Bamba Dieng a rejoint le FC Lorient et ne songe pas pour le moment à un retour à Marseille.

De son côté, Vitinha garde confiance en lui et travaille d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau de jeu et faire oublier les traces de Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille. Les supporters marseillais n'attendent plus que ça.