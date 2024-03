Le successeur de Jean-Louis Gasset est l’OM est tout trouvé !

Appelé en sapeur-pompier pour sauver la maison OM, Jean-Louis Gasset ne devrait pas rester au club au-delà de cette saison. Le technicien français de 70 préparerait même la saison prochaine pour son successeur.

Christophe Galtier pour succéder à Jean-Louis Gasset à l’OM?

Alors que l’OM était dans une crise profonde de résultats, la direction du club a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso, qui n’était plus l’homme de la saison, pour faire appel à quelqu’un qui connaît bien le football français. Jean-Louis Gasset est nommé, pour une durée de six mois, pour tenter de redresser la barre à la tête de l’OM afin de se relancer dans la course à l’Europe pour la saison prochaine. Depuis son arrivée, l’homme de 70 ans réussit pour le moment sa mission, enchaînant quatre victoires de suite avec des scores larges.

Pour Eric Di Meco, il est clair que Gasset travaille pour l’arrivée prochaine du nouvel entraîneur, puisqu’il ne devrait pas poursuivre l’aventure au terme de la saison, sauf changement de dernière minute. La piste jugée crédible par le consultant de RMC Sport est celle qui mène à Christophe Galtier, dont le nom est cité depuis quelques jours à Marseille. Fin connaisseur de la Ligue 1, l’ancien du PSG « fait partie de ceux qui ont toutes les qualités pour réussir à l’OM », estime-t-il.

Gasset, la figure de proue du futur projet OM ?

Tout se passe bien pour le moment pour un Jean-Louis Gasset en pleine réussite à Marseille. Le timing et la mission confiée à celui qui a entraîné l’AS Saint-Etienne et Bordeaux par le passé, pourraient être des indices. A en croire Di Meco, il « pourrait être la tête de proue du futur projet de l’OM l’année prochaine. Il pourrait travailler pour un nouvel entraîneur et être à ses côtés ». Avec une arrivée probable de Galtier, ça tomberait à pic puisque les deux hommes se connaissent et s’entendent très bien.