Jean-Louis Gasset aura des regrets, une prédiction tombe à l’OM !!!

Malgré un retour de forme impressionnant, marqué par une série de quatre victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset risque d’avoir de profonds regrets au terme de la saison.

OM : Jean-Louis Gasset et ses hommes devraient avoir des regrets, selon Daniel Riolo

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe, l’Olympique de Marseille revit. Le nouvel entraîneur a apporté un vent de fraîcheur et de détermination au sein du groupe phocéen, ce qui s’est traduit par une série impressionnante de quatre victoires consécutives dans toutes les compétitions. La performance éclatante de l’OM contre Villarreal (4-0) en Ligue Europa a été le point culminant de cette résurgence. Ce regain de forme est donc prometteur pour l’OM, qui voit ses chances de se qualifier pour les compétitions européennes ravivées.

Cependant, selon le journaliste Daniel Riolo, les Marseillais devraient regretter les mois perdus précédemment, où l’équipe a enregistré des résultats décevants. Il explique que le choix de faire des changements en janvier implique que l’OM a gaspillé six mois de la saison, ce qui pourrait peser lourd dans la balance. Car « une saison démarre en août et se termine en mai », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport.

Pour réussir une saison, il faut être bon tout le temps

Par ailleurs, Daniel Riolo met en garde contre les risques de se laisser submerger par les regrets, surtout en cas de mauvaise performance lors des matchs décisifs à venir, comme les quarts ou les demi-finales de la Ligue Europa. Pour lui, l’OM aurait dû être exigeant et performant tout au long de la saison, et non seulement pendant quelques mois. Le journaliste met ainsi en lumière l’importance de la constance et de la qualité sur la durée pour réussir une saison de football. « Pour réussir une saison, il faut que tu sois bon tout le temps », a-t-il insisté.

Alors que l’OM semble avoir retrouvé son rythme sous la direction de Gasset, Daniel Riolo tente de calmer les ardeurs, rappelant que le véritable défi réside dans la capacité de l’équipe à maintenir cette dynamique positive jusqu’à la fin de la saison. Il met en garde contre le risque de compromettre toute une saison en se reposant uniquement sur une fin de saison forte. Il explique que la clé du succès réside dans la régularité et la persévérance sur la durée.