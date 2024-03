Gattuso viré de l’OM, un cadre prend sa défense et justifie son échec

L’OM va beaucoup mieux maintenant depuis le départ de Gennaro et l’arrivée de Jean-Louis Gasset. L’Italien n’a pas pu aller au bout de sa mission pour des raisons diverses que comprend un cadre de l’équipe.

Gattuso en échec à l’OM

L’histoire a bien commencé, mais la fin a été un véritable échec entre l’Olympique de Marseille et Gennaro Gattuso. L’Italien devrait rebondir à l’Olympique Lyonnais après son départ de Valence, en Espagne, mais c’est l’ennemi de la cité phocéenne qu’il a finalement posé ses valises. l’ancien du Milan AC venait de prendre la succession de Marcelino, parti plus tôt que prévu dans un contexte de crise.

Ce qui ressemblait à un compte de fée au début s’est transformé en un cauchemar pour Gattuso avec une équipe tombée dans une crise de résultats. Face à l’urgence, Pablo Longoria prend la décision de mettre un terme à leur collaboration après une nouvelle défaite dure à digérer face au Stade Brestois. Pour lui succéder, la direction marseillaise a fait appel à Jean-Louis Gasset, qui réussit plutôt bien aussi ses débuts à la tête de l’équipe.

Gennaro Gattuso, les circonstances atténuantes d’un échec

La page Gattuso est désormais tournée à Marseille pour laisser place à l’ère Gasset. Alors que le club a retrouvé le goût de la victoire et commence par faire peur, Jordan Veretout a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille évoque Gattuso comme un grand entraîneur, un grand homme. Pour le joueur de 31 ans, il est clair que ça fait mal de le voir partir, car les joueurs ont leur part de responsabilité dans cet échec.

Malheureusement, Gennaro Gattuso n’a pas eu à bénéficier de la présence et de la disponibilités de tous ses atouts. » On peut le dire, les départs à la CAN, les blessés, ça a été un tout qui a été contre lui », a confié Veretout. Tout le contraire de Jean-Louis Gasset qui compte tous les jours à sa disposition.