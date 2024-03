Une opération à 15M€, la bonne affaire qui s’offre au Stade Brest !

Le Stade Brestois réalise une excellente campagne en Ligue 1, avec la possibilité d’être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine. Une grande première qu’ils pourraient aborder sans un joueur clé.

Stade Brestois, la très bonne surprise

C’est sans doute la plus grosse surprise de cette saison en Ligue 1. On s’attendait plus à l’AS Monaco, au RC Lens, à l’OM ou encore à Lille pour jouer la deuxième place derrière le PSG au classement. Mais après 25 journées, c’est le Stade Brestois qui porte fièrement le manteau de dauphin du double champion en titre de France. L’équipe entraînée par Eric Roy crée la sensation avec une saison déjà historique pour le club.

Après 25 journées, le Stade Brestois compte 46 points, soit dix de moins que le leader parisien. Ils sortent notamment d’une série de 13 matchs sans défaites (9 victoires, 4 nuls) interrompue par le RC Lens, qui les a battu le week-end. Avec des performances remarquables, Steve Mounié et ses partenaires attirent forcément la lumière, à l’instar de Lilian Brassier.

L’AC Milan rêve de Lilian Brassier

C’est l’une des conséquences du succès que connaît le club cette saison. Brest est bien parti pour perdre des joueurs cet été. C’est le cas de Lilian Brassier qui est dans le viseur du Milan AC. Le club italien va consacrer l’essentiel de son budget estival à l’amélioration de sa défense et à l’arrivée d’au moins un avant-centre. La première cible pour la défense est Lilian Brassier. Lors du marché des transferts de janvier, le prix de ce joueur de 24 ans était de 10 à 12 millions d’euros.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’accord, le prix devrait rester inchangé, voire augmenter légèrement à 15 millions d’euros. L’été dernier, Brassier a exprimé sa volonté de rejoindre San Siro. Le contrat du défenseur français expire en 2025, ce qui contribue à son prix, et le Milan AC est prêt à faire un effort sérieux. Cependant, le joueur de Brest n’est pas la seule cible du club lombard puisque la Gazzetta dello Sport évoque également Maxence Lacroix et Tosin Adarabioyo.