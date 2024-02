Steve Mounié a perdu son sang froid lors de la victoire du Stade Brestois contre l’OM, hier soir. Après le match, l’attaquant est revenu sur son geste d’humeur.

Steve Mounié écope d’un carton rouge

L’attaquant béninois Steve Mounié a été expulsé lors de la rencontre entre son club, le Stade Brestois, et l’Olympique de Marseille, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Le buteur de 29 ans a assené un coup de coude à Léonardo Balerdi. Ce geste lui a valu un carton rouge et il a laissé son équipe à dix sur le terrain. Malgré sa sortie, Brest a finalement battu le club phocéen. Steve Mounié a admis son manque de maîtrise émotionnelle après son geste.

« Je tiens à m’excuser pour le carton rouge, j’ai perdu mon sang-froid », a déclaré le Guépard. Steve Mounié a expliqué les circonstances entourant son geste. « J’ai réagi après que Balerdi m’a pincé intentionnellement le biceps. Il y a eu un geste, je me suis débattu pour qu’il enlève son bras de mon biceps. En me débattant, il était trop proche de moi, le coude l’a tapé malheureusement. Ce n’était pas méchant », a-t-il dit.

Eric Roy condamne le geste de Steve Mounié

L’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy fustige le comportement de Steve Mounié. Le Béninois n’a pas mis en application les conseils de son coach concernant la gestion des émotions.

« Je suis malheureux pour lui (Steve), car ça ne lui ressemble pas. Il est tombé dans le panneau, il était déçu. C’est la 3e fois (que Brest prend un rouge) c’est vrai et pourtant, j’en avais parlé dans ma causerie de la gestion des émotions et malheureusement ça n’a pas été le cas aujourd’hui. Mais cette fois-ci, au contraire des autres fois, on a réussi à gagner », a de son côté réagi Eric Roy.

Eric Roy n’accorde pas trop d’importance à ce geste. Il savoure la victoire de son équipe. Le Stade Brestois est deuxième en Ligue 1 derrière le leader, le Paris Saint-Germain.