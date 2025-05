LOSC – OM : Les compos officielles de Genesio et De Zerbi !

À moins d’une heure du choc de la 32e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l’OM, la LFP a dévoilé les compositions d’équipes officielles de Bruno Genesio et Roberto De Zerbi.

LOSC – OM : Garcia et Bennacer, titulaires avec Marseille

Avec la victoire du RC Strasbourg face au PSG (2-1) hier après-midi, la course à la Ligue des Champions est totalement relancée entre les six équipes derrière le Champion de France. Doublé par l’AS Monaco, qui s’est imposé face à l’ASSE (3-1), l’Olympique de Marseille sait qu’il n’a plus droit à l’erreur et que chacun des quatre matchs restants est une véritable finale.

À égalité de points avec les Monégasques (58 points), mais avec un match en moins, les Marseillais doivent absolument l’emporter ce soir au stade André-Pierre Mauroy pour reprendre son fauteuil de dauphin et creuser l’écart entre ses poursuivants, notamment son adversaire du jour. Avec 56 points au compteur, les Dogues occupent la sixième place au classement, mais peuvent prendre le fauteuil de dauphin du PSG en cas de victoire face à l’équipe de Roberto De Zerbi ce dimanche à 20h45.

Cette rencontre est donc très décisive pour les deux équipes. Chaque entraîneur a ainsi pris le soin de démarrer avec son onze le plus compétitif. À l’OM, Roberto De Zerbi a de nouveau opté pour une défense à quatre composée de Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, dans l’axe, et Murillo et Garcia dans les couloirs. Geronimo Rulli est titulaire dans les buts.

Ismaël Bennacer est titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Adrien Rabiot est reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche, tandis que Luis Henrique occupe le côté droit. Mason Greenwood est titularisé axial droit et Amine Gouiri est aligné à la pointe de l’attaque. En face, Bruno Genesio, l’entraîneur du LOSC, a aligné son onze habituel avec Lucas Chevalier dans les cages, le capitaine Benjamin André au milieu de terrain et Jonathan David en pointe.

La composition de Lille

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaily

Milieux de terrain : André, Bentaleb, Fernandez-Pardo

Attaquants : Akpom, Haraldsson, David.

L’équipe officielle de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia

Milieux de terrain : Bennacer, Hojbjerg, Rabiot

Attaquants : Greenwood, Gouiri, Luis Henrique.