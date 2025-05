OM : «C’est stupide», De Zerbi dégoûté après le nul à Lille

L’OM a concédé un match nul frustrant sur la pelouse du LOSC (1-1), dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Déçu du résultat, Roberto De Zerbi a pointé du doigt une erreur évitable de son gardien Geronimo Rulli, tout en saluant la solidité affichée par son équipe.

LOSC-OM : Rulli, une erreur qui coûte cher

Face à un LOSC combatif, l’Olympique de Marseille pensait tenir une précieuse victoire à l’extérieur. Mais une mauvaise relance de Geronimo Rulli a permis aux Lillois de revenir au score. Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a pas masqué sa déception. « On prend un but stupide », a-t-il lâché avec amertume.

« Kondogbia aurait pu passer à Hojbjerg qui était libre. Je l’ai revu à la télé. C’était un risque inutile mais ça arrive », a-t-il expliqué avant de nuancer. « Et si on est deuxièmes, c’est en grande partie grâce à Rulli », a reconnu l’Italien. Ce nul freine la dynamique olympienne, mais Roberto De Zerbi retient malgré tout la performance collective. « Venir à Lille avec une telle personnalité, contrôler le match de A à Z, c’est vraiment bien », s’est-il réjouit.

Le voyage à Rome, un déclic mental

L’Olympique de Marseille semble avoir retrouvé de la stabilité depuis un séjour à Rome décidé la semaine dernière. Un choix qui, selon De Zerbi, a redonné une impulsion au groupe. « Rome nous a fait du bien. Le climat était à l’opposé de ce qu’on a connu… », a-t-il confié.

Mais quant à renouveler l’expérience ? « On peut y aller comme aller à New York ou rester enfermé toute la semaine chez nous… Ça ne me pose pas de problèmes », a-t-il répondu. Si l’Olympique de Marseille affiche un visage plus conquérant, De Zerbi reste lucide sur les exigences du sprint final.

« C’est toujours la tête qui bouge les personnes, pas le foot ou le système », a-t-il analysé. Il insiste sur la nécessité d’un engagement constant. « Il y a eu trop de pauses cette saison. L’an passé, l’OM avait fini 8e et ces « arrêts » ont eu un impact important. Ça ne doit pas arriver si on veut réussir à aller de l’avant tout au long de la saison », a-t-il ajouté.