Chelsea rêve d’une signature totalement improbable au PSG !

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, les dirigeants de Chelsea viseraient une signature totalement improbable au sein de l’équipe du PSG.

Chelsea veut déloger un milieu de terrain du PSG

Mécontent des résultats de son équipe cette saison, Chelsea a prévu de frapper très fort lors du prochain mercato estival pour se renforcer. Et selon les informations du média Team Talk, un joueur du Paris Saint-Germain aurait tapé dans l’oeil des dirigeants du club londonien.

En effet, les Blues rêveraient de déloger Vitinha des rangs parisiens et auraient même déjà bougé leurs pions en se renseignant sur sa situation. Le club de Thiago Silva serait également prêt à formuler une belle offre dans les prochaines semaines afin de le recruter. Arrivé en juillet 2022 en provenance du FC Porto contre un chèque de 41,50 millions d’euros, Vitinha est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027.

Si l’international portugais de 24 ans est évalué à 45 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Chelsea serait disposé à proposer une somme plus élevée pour contraindre le PSG à le laisser partir. Mais l’affaire est loin d’être dite pour le pensionnaire de Premier League.

Luis Enrique prêt à laisser partir Vitinha cet été ?

Critiqué à ses débuts, Vitinha est aujourd’hui un titulaire régulier au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, le natif de Vila das Aves semble avoir franchi un cap sous les ordres de Luis Enrique. Aligné devant la défense lors des dernières sorties des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, le compatriote de Danilo Pereira a livré des prestations XXL.

Apprécié pour sa qualité technique, sa vista et sa lecture impeccable du jeu, Vitinha est érigé en priorité du côté de Stamford Bridge pour cet été. Toutefois, il parait très peu probable de voir Luis Enrique de donner son aval pour un départ de l’un de ses chouchous en fin de saison.

« Vitinha est un joueur qui s’adapte parfaitement à ce qu’on cherche, à notre idée de jeu, il est polyvalent, il ne perd pas le ballon. Il est complet avec et sans le ballon, il joue aussi en fonction de ses coéquipiers. On est très exigeant avec lui, il peut encore s’améliorer, marquer plus de buts, s’améliorer aussi sans ballon. C’est un plaisir de l’avoir dans notre équipe », s’est enflammé l’entraîneur parisien en conférence de presse avant le match nul contre le Stade de Reims, dimanche après-midi.