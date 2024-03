Coup dur pour le RC Lens après Brest !

Le RC Lens a remporté une deuxième victoire consécutive samedi dernier face au Stade Brestois. Le club accueille une mauvaise nouvelle après ce choc.

Un cadre du RC Lens suspendu

Le RC Lens retrouve sa vigueur depuis quelques semaines. Après avoir remporté un succès face à l’OL (0-3) lors de la 24e journée de Ligue 1, les hommes de Franck Haise ont récidivé contre le Stade Brestois samedi dernier à l’occasion de la 25e journée du championnat français. Ils ont mis fin à la série de victoire de Brest (1-0).

Ils confirment leur bonne forme et rêvent grand pour cette fin de saison. Les Sang et Or pointent à la 5e place au classement avec 42 points. Ils visent une place à l’Europe la saison prochaine.

Abdukodir Khusanov sanctionné

Le technicien du RC Lens, Franck Haise a retenu le défenseur Abdukodir Khusanov pour cette affiche face à Brest. Suite à une faute à la 7e minute, il a écopé d’un carton jauge. Ce carton jauge lui vaudra une suspension pour le match face au LOSC Lille pour le compte de la 27e journée du championnat de France.

Le défenseur ouzbek a pris trois cartons jaunes en 10 matchs de Ligue 1 et Coupe de France. Il avait été averti à Nice (2-0), puis à Reims (1-1) le 18 février dernier. La commission de discipline de la LFP rendra son verdict. Franck Haise ne pourra pas compter sur lui pour le derby contre Lille. Abdukodir Khusanov disputera le match du samedi prochain face à l’OGC Nice.