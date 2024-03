ASSE : Deux bonnes nouvelles pour Saint-Etienne en provenance de Bastia

L’ASSE enregistre deux bonnes nouvelles en provenance de Bastia, avant le match qui oppose les deux équipes, samedi soir, en Corse.

L’ASSE veut poursuivre sa série face au SC Bastia

L’ASSE se déplace à Bastia, samedi, lors de la 29e journée de Ligue 2. Les Verts se préparent activement pour débarquer en Corse en conquérants. Vainqueurs lors du match aller (3-2) disputé à Geoffroy-Guichard, en décembre 2023, les Stéphanois s’attendent forcément à un match retour difficile au stade Armand Cesari (20h). Mais ils sont dans une bonne dynamique en ce moment. Ils sont sur une série de 4 victoires et un nul.

Contrairement au Sporting Club Bastia (16e), qui lutte pour le maintien en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne (4e) joue la montée en Ligue 1. Et pour rester dans la course, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio ne veut plus laisser de points en route. Gautier Larsonneur a d’ailleurs prévenu leurs prochains adversaires. Selon le gardien de but de l’ASSE, lui et ses coéquipiers sont « prêts à en découdre avec tout le monde », dans la dernière ligne droite du championnat.

Charbonnier privé de retrouvailles avec Saint-Etienne

À quelques jours du choc contre le SC Bastia, l’ASSE a reçu deux bonnes nouvelles concernant son adversaire. Premièrement, l’équipe de Lilian Laslandes sera privée de Gaëtan Charbonnier (35 ans) face aux Verts. Ce dernier ne pourra pas affronter l’équipe de Saint-Etienne, club qu’il a quitté en janvier 2024 pour rejoindre le club corse. Cela, en raison d’une clause dans son contrat, lors de son départ du Forez, selon Corse-Matin.

En plus de la recrue hivernale, le nouvel entraineur de Bastia devrait composer son équipe sans Tom Ducrocq. Exclu lors du match perdu contre Troyes (2-0), samedi dernier, il est suspendu automatiquement pour la réception de l’ASSE. L’absence du milieu de terrain est un gros coup dur pour les Bastiais, car il est un joueur majeur de leur équipe. La preuve, il a été titulaire lors des 27 matchs disputés en 28 journées, cette saison en Ligue 2.