Jordan Veretout lâche un indice significatif sur son avenir à l’OM

Au terme de la saison en cours, Jordan Veretout ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat avec l’OM. Face à la presse ce samedi, le milieu de terrain a fait le point sur son avenir.

Jordan Veretout ouvre la porte à une prolongation à l’OM

Arrivé en 2022 en provenance de l’AS Rome contre un chèque d’environ 13 millions d’euros, Jordan Veretout est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’au juin 2025. Auteur de solides prestations, qui lui ont valu une convocation en équipe de France lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le milieu défensif de 31 ans a retrouvé des couleurs sur la Canebière.

De passage en conférence de presse ce samedi, à la veille de la rencontre contre le FC Nantes, en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le joueur de 31 ans a très clairement laissé entrevoir la possibilité d’une prolongation avec le club olympien.

« Je me sens bien, je suis bien à Marseille. On fera les comptes à la fin de la saison. On est encore en course pour l’objectif en championnat et on est en huitième de finale de Ligue Europa avec un bon avantage avant le match retour. On ne peut pas encore dire que la saison est ratée. On doit continuer comme ça et ne rien lâcher », a déclaré le protégé de Jean-Louis Gasset dans des propos rapportés par le journal Le Phocéen. En attendant, Jordan Veretout profite de l’instant avec ses partenaires de l’OM.

Jordan Veretout savoure la bonne dynamique à Marseille

Depuis la nomination de Jean-Louis Gasset le 20 février passé en remplacement de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille roule au super. Victorieux de ses quatre derniers matches, le club phocéen est revenu dans la course pour une place en Ligue des Champions et a même pris une bonne option pour une qualification en quart de finale de Ligue Europa après avoir écrasé Villarreal (4-0) au Vélodrome jeudi soir. Une bonne période dont veut profiter à satiété Jordan Veretout.

« Il y a le sourire, quand on enchaîne les victoires c’est plus facile. Tout le monde prend de la confiance, c’est en gagnant qu’on se sent bien. Chaque coach a sa méthode, le coach nous fait travailler les lacunes qu’on pouvait avoir et on travaille beaucoup devant le but. Le coach nous parle beaucoup et sait de quoi on est capable », a expliqué l’international français.