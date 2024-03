L’avenir de Achraf Hakimi au PSG commence à s’éclaircir

Après le départ de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi est l’autre gros dossier auquel doit faire face le PSG. Alors qu’un probable départ du Marocain est aussi évoqué ces dernières semaines, le bout du tunnel commence peut-être par se dessiner.

Achraf Hakimi, partira ou partira pas ?

Sans aucun doute, le départ de Kylian Mbappé marquera un avant et un après dans l’histoire du PSG. Il rejoint les récents départs de Sergio Ramos, Leo Messi et Neymar. Mais l’été 2025 pourrait voir un nouveau départ du club parisien d’un autre joueur arrivé avec la réputation d’une belle recrue. Il s’agit de l’arrière droit international marocain Achraf Hakimi. D’ici là, le considéré comme le meilleur joueur du Maroc n’aura plus qu’un an pour conclure son contrat signé à l’été 2021 et pour cinq saisons, jusqu’en juin 2026.

Il serait peut-être temps de chercher une nouvelle destination en dehors du club français, en profitant de quelle sera l’opportunité du PSG de pouvoir obtenir un montant économique en échange. Dans le cas contraire, l’arrière droit quitterait libre le club de la capitale l’été suivant. Achraf Hakimi n’aura alors que 26 ans, et sera pleinement mature et aura encore un long chemin à parcourir dans n’importe quelle équipe. Mais avec Nasser Al-Khelaïfi, il faut toujours s’attendre à toutes les éventualités.

Le PSG envisage sérieusement la prolongation de Achraf Hakimi

Le Paris Saint-Germain a recruté Achraf Hakimi de l’Inter à l’été 2021. Le joueur de 25 ans a depuis marqué 13 buts et délivré 17 passes décisives en 109 matchs pour le club de la capitale française. Mais il y a aussi eu des rumeurs d’intérêt de la part d’autres grands clubs, comme le Real Madrid et Manchester City. Cependant, ces dernières heures, le journaliste italien des transferts Nicolò Schira déclare que le PSG souhaite prolonger le contrat avec le Lion de l’Atlas.

Selon les informations, le Paris Saint-Germain souhaiterait prolonger l’international marocain jusqu’à l’été 2028. Le contrat actuel du joueur de 25 ans avec le double champion en titre de France expire à l’été 2026. Sa valeur marchande actuelle est de l’ordre de 68 millions d’euros. Seule sa volonté pourra décider de son avenir dans les prochaines semaines.