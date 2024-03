Vente OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite, la L1 prête à d’exploser 

La Ligue 1 pourrait très prochainement capter toute l’attention avec la vente OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite, mais aussi avec le très possible rachat de l’As Monaco par d’autres Saoudiens.

Ce qui se prépare avec la vente de l’As Monaco

Les Saoudiens, décidés à investir dans le football, se dirigeant tout droit vers la Ligue 1. Ils ne vont pas seulement racheter l’OM puisqu’ils s’intéressent aussi sérieusement à l’As Monaco, mis en vente par le milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.

Si au début de l’affaire monégasque confirmée par Jérôme Rothen, certains y voyaient une diversion, tout semble indiquer que le dossier avance bien plus sérieusement. Il ne serait d’ailleurs pas à exclure une arrivée de l’Arabie Saoudite à la tête du club de la Principauté bien avant la prise de contrôle de l’Olympique de Marseille par le PIF.

Au contraire de Frank McCourt, qui n’a jamais publiquement donné avis favorable à la vente OM, le russe lui se montre à l’écoute des meilleures offres pour céder ses parts de l’ASM. La perspective de cette arrivée prochaine des Saoudiens à la tête du club annonce donc des jours meilleurs pour la Ligue 1.

Mais à côté de la vente de l’As Monaco, la vente de l’OM ne semble pas très lointaine non plus. Le désengagement émotionnel de Frank McCourt vis-à-vis du club phocéen donne un signal parlant malgré les démentis de ses bras droits.

En effet, l’américain n’est plus jamais revenu en France, au stade Vélodrome, depuis plusieurs mois. La sortie de Bruno Payan, le maire de Marseille, en septembre dernier, n’a rien changé à l’indifférence affichée par l’américain vis-à-vis de l’Olympique de Marseille.

De très grands noms dans le viseur après la vente OM

Alors que le feu couvait à l’OM suite à la crise des résultats, Frank McCourt était abonné absent. Cela avait poussé Bruno Payan à lui demander de venir prendre ses responsabilités, laissant sous-entendre qu’il devait céder le club à qui peut mieux s’en occuper que lui.

Cette longue absence de Frank McCourt aux côtés de la direction et des dirigeants de l’OM confirme les dires de Thibaud Vézirian. Le journaliste est convaincu depuis belle lurette que les jeux sont faits et qu’il ne manque plus que l’officialisation de la prise de contrôle du club phocéen par les Saoudiens pour commencer la nouvelle aventure qui s’annonce d’une plus grande dimension.

Aux supporters qui redoutent un impact négatif que pourrait représenter la vente de l’As Monaco pour l’Olympique de Marseille, qu’ils se rassurent. Le rachat de l’ASM pourrait se faire par un prince saoudien alors que la vente OM est elle un projet d’une plus grande envergure.

C’est le PIF ( Public Investment Fund), organisation étatique, qui travaille sur le projet marseillais. Les deux projets n’ont donc aucun lien si ce n’est que les futurs transferts entre l’As Monaco et l’OM se négocieront plus facilement si les deux clubs sont dirigés par des Saoudiens.

Les passages de l’OM et de l’As Monaco sous pavillon saoudien devraient donc bien donner du cachet à la Ligue 1. En plus des joueurs de top niveau européen, des entraîneurs de renommée mondiale pourraient également débarquer à, Marseille ou à Monaco. On sait par le passé qu’il y avait des touches entre José Mourinho et l’As Monaco.

Le futur projet de l’OM poste-vente pourrait aussi être piloté dans sa partie sportive par l’enfant du pays, Zinédine Zidane, dans un rôle de manager général à la Arsène Wenger du temps où il officiait à Arsenal.