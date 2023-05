L’hypothèse d’une future vente de l’OM, impliquant des fonds saoudiens, refait surface. Car l’Arabie Saoudite compte acquérir un nouveau club européen.

Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, la théorie se confirme

Chaque année, de nombreuses rumeurs circulent autour d’une possible vente de l’Olympique de Marseille. Tout a débuté en avril 2021, lorsque Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal ont tenté de rachater le club phocéen des mains de Frank McCourt. Des discussions avaient même débuté entre les différentes parties, mais elles se sont finalement soldées par un échec. Et pour cause, le milliardaire américain n’était pas vraiment disposé à céder son club.

Jusqu’ici, Frank McCourt assure à qui veut l’entendre que son « OM n’est pas à vendre » et continue de mettre des moyens importants à la disposition de Pablo Longoria pour améliorer l’effectif. La preuve, la direction de l’OM n’a pas hésité à débourser pas moins de 40 millions d’euros en janvier dernier pour s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, la recrue la plus chère de l’histoire de club, achetée pour 32 millions d’euros en provenance de Braga.

Ces investissements conséquents confirment la position initiale du milliardaire américain, qui n’est pas vraiment disposé à céder son club. Cela n’empêche pas pour autant des rumeurs autour d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’OM de circuler. Très lié à la ville de Marseille, le Prince saoudien Al-Walid Ben Talal était d’ailleurs un temps présenté comme le futur repreneur de l' OM et du stade Vélodrome. Si cette piste a au final été écartée, l’Arabie Saoudite n’aurait pas pour autant renoncé à l’idée de racheter un jour le club phocéen.

Vente OM : Les Saoudiens tentent d'acquérir un autre grand club européen

Ce sujet revient régulièrement du côté de Marseille. Depuis le rachat de Newcastle par le fonds d’investissement saoudien (PIF), de nombreuses spéculations envoient les hauts dignitaires saoudiens vers l’OM. Il faut dire que l’Arabie Saoudite est bien déterminée à concurrencer son rival qatari, qui peaufine son image dans l'Hexagone depuis plus d’une décennie grâce aux succès du Paris Saint-Germain.

Dans l’optique de développer sa diplomatie sportive et d’atteindre ses objectifs de son projet Vision 2030 - visant à diversifier son économie essentiellement basée sur les revenus du pétrole -, l'Arabie saoudite s’est déjà lancée dans le projet de racheter de quelques clubs anglais, tel que Manchester City et Newcastle. Pour étendre un peu plus son empire à l'international et concurrencer le Qatar, le PIF songerait donc sérieusement à racheter l’OM.

En tout cas, Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient, est revenu sur l’intérêt de l’Aradie Saoudite pour l’OM et assure que les dirigeants saoudiens souhaitent bel et bien acquérir un nouveau club européen. L’Inter Milan et l’OM seraient dans leur viseur. « L’Arabie Saoudite a envie d’acheter un gros club européen. Parfois, on dit qu’ils lorgnent l’OM. Il y a eu beaucoup de bruits qui étaient probablement infondés, mais je pense que les Saoudiens ont envie d’avoir un autre grand club européen, pourquoi pas français », a déclaré le journaliste du Figaro au micro de RMC Sport.

La Ligue 1, futur terrain des rivalités entre l’Arabie Saoudite et Qatar ?

L’arrivée des investisseurs saoudiens, dotés d’un projet sportif ambitieux et d’une manne financière quasi illimitée, changerait le visage de l’Olympique de Marseille. Ce qui permettrait aussi de mettre un terme l'hégémonie du PSG en Ligue 1. Mais pour l’heure, Frank McCourt a plusieurs fois été contraint de publier des communiqués officiels pour réaffirmer son intention de conserver le club phocéen. Toutefois, une offre colossale pourrait bien le faire changer d’avis. L’idée de voir l’OM passer sous le pavillon saoudien n’est pas à exclure.