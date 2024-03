C’est bouclé ! Le Stade Rennais tient sa première recrue estivale

Le Stade Rennais n’attendra pas l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts pour faire son mercato. En lutte pour une place européenne la saison prochaine, le club breton a déjà bouclé sa première recrue de l’été.

Nordan Mukiele passe pro au Stade Rennais

Produit du Stade Rennais, Nordan Mukiele fait un pas important dans sa jeune carrière et vers le monde professionnel. Le jeune attaquant espoir français a signé son premier contrat professionnel avec le club breton le 14 mars 2024. Un contrat de trois ans, qui le lie au club rouge et noir jusqu’en 2027, comme l’a précisé dans le club dans son communiqué officiel.

Âgé de 18 ans, il évoluait avec la réserve du Stade Rennais F.C. avant de signer son contrat professionnel. Avant de rejoindre l’équipe première, Nordan Mukiele a effectué quelques séances avec le groupe professionnel et est devenu un membre important de la réserve du club. Il est également international U16 de l’équipe de France et a été sélectionné cinq fois entre mars et avril 2022.

Nordan Mukiele, le début d’un grand rêve

Petit frère de Nordi Mukiele, le défenseur du PSG, Nordan s’inspire de son grand frère pour sa carrière. La signature de son premier contrat professionnel est perçu comme le début de la réalisation d’un grand rêve pour le joueur. Il est présenté comme un maillon important du groupe Gambardella (1 but en 16e de finale), qui recevra l’OM en quart de finale à la fin du mois.

Lors de la cérémonie de signature avec le club entrainé par Julien Stéphan, Nordan Mukiele a exprimé sa joie et sa reconnaissance pour cette opportunité, soulignant l’importance du travail et de la patience pour atteindre ce niveau. Il voit cette signature comme le début de quelque chose de plus grand et est prêt à saisir les opportunités qui se présenteront.

Rennes sécurise sa pépinière pour l’avenir

Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, décrit Nordan Mukiele comme un joueur franchissant les paliers avec un potentiel intéressant à développer. Il a souligné que cette signature valorise le travail du joueur, des éducateurs et de son entourage. Il a également mentionné que Nordan a déjà montré ses qualités lors des séances avec le groupe professionnel et qu’il a encore des étapes à franchir.

C’est une étape importante pour Nordan Mukiele, qui a l’ambition et le potentiel pour évoluer au plus haut niveau. Le Stade Rennais F.C. continue ainsi sa tradition de développer de jeunes talents et de les intégrer dans son équipe professionnelle.