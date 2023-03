Publié par Timothy le 13 mars 2023 à 13:30

En larmes avec un but contre son camp face au Shakhtar en Ligue Europa, Jeanuël Belocian est revenu sur cet épisode malencontreux avec le Stade Rennais.

Jeanuël Belocian se souviendra longtemps de ce match retour des barrages de Ligue Europa. Titulaire pour la troisième fois consécutive avec le Stade Rennais, en charnière centrale, le jeune défenseur de 18 ans est passé par toutes les émotions. Alors que le SRFC avait la victoire à portée de main, Jeanuël Belocian manque un dégagement dans la surface, lobant Steve Mandanda, à une minute de la fin de la rencontre.

Stade Rennais : Bruno Genesio a rassuré Belocian après le Shakhtar

Si la séance de tirs au but s'est mal terminée pour le Stade Rennais, vaincu 5-4, Jeanuël Belocian n'a pas caché sa tristesse sur la pelouse du Roazhon Park, rapidement consolé par Arthur Theate et Bruno Genesio. L'entraîneur rennais avait fait le pari de titulariser Jeanuël Belocian à la place de Theate, mais avait assumé cette décision à l'issue de la rencontre.

"Le coach m’a dit que c’était une étape, que tous les grands joueurs ont commis des erreurs comme ça. Il m’a dit de ne pas oublier tout ce que j’avais fait auparavant, de passer à autre chose et qu’il ne fallait pas que je reste dessus", a livré Jeanuël Belocian dans les colonnes de Ouest-France. Si le sort s'est avéré cruel en Ligue Europa, le succès lui a souri en quart de finale de la Coupe Gambardella avec le Stade Rennais.

Une fois mais pas deux pour Jeanuël Belocian

Ce week-end, le Stade Rennais affrontait Auxerre à deux reprises, en Ligue 1 et en Gambardella. Si Jeanuël Belocian était du voyage, samedi en Bourgogne (0-0), avec l'équipe première, Bruno Genesio a laissé à disposition le défenseur pour ce choc des quarts de finale de la Coupe Gambardella dimanche à la Piverdière. Revenus à 2-2, les U19 sont allés chercher les tirs au but. Et cette fois l'issue a été positive pour les hommes de Laurent Viaud qui l'emportent 7-6.

Lors de cette séance, Jeanuël Belocian n'a pas tremblé et a fait figure de patron sur le terrain. "On savait que c’était un match à enjeu. Hier avec les pros, on n’a pas pu gagner, là on a pris la revanche pour eux. Le défenseur a même déjà pris de la graine de son malheur en Ligue Europa, en consolant son partenaire, Nordan Mukiele. "Je ne sais pas si c’est une attitude de patron. Mon coéquipier rate, c’est normal d’aller le voir, en plus il est jeune, il va en rater encore. Moi j’en ai raté aussi ! C’était normal d’aller le voir."