PSG : Marquinhos répond cash au Barça pour le 1/4 de finale de LDC

Après le tirage au sort des quarts de finale de LDC, le Barça en a profité pour mettre en avant des souvenirs de la Remontada contre le PSG. Marquinhos, le capitaine du club parisien, a évoqué cette confrontation à venir.

Le Barça lance les hostilités et pique le PSG

Sept ans après la Remontada, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont se retrouver une nouvelle fois en Ligue des Champions. En effet, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles, réalisé ce vendredi, à Nyon, au siège de l’UEFA, a sorti une affiche PSG-Barça pour la prochaine étape de cette compétition.

Quelques heures après le tirage, le club espagnol a partagé les souvenirs de la Remontada pour ses supporters. Une photo de Lionel Messi et Neymar de ce fameux 8 mars 2017 a notamment été republié, accompagnée de la légende : « Tu te souviens de ça ? Bien sûr que tu t’en souviens. »

De son côté, le Paris SG est resté sobre en publiant une vidéo pour célébrer les 29 ans jour pour jour de sa qualification en demi-finale de C1 après avoir éliminé les Blaugranas (1-1 et 2-1) grâce à des buts de Rai et Vincent Guérin au match retour. Sur le site officiel du club de la capitale, le capitaine des Rouge et Bleu, Marquinhos, a livré ses sentiments sur ce choc à venir.

Marquinhos : « Je suis persuadé qu’on peut réaliser de belles choses »

Au moment d’évoquer le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-2024, Marquinhos s’est remémoré les souvenirs de la Remontada de 2017, mais aussi la qualification du Paris Saint-Germain lors des huitièmes en 2021, avec notamment une victoire 1-4 au Camp Nou face au FC Barcelone. Le défenseur central de 29 ans pense donc qu’aucun favori ne se dégage pour la double confrontation du mois d’avril entre les deux équipes.

« Le tirage au sort de la Champions League est toujours un moment spécial. Le FC Barcelone est un club historique, une équipe à respecter. C’est un adversaire que l’on a déjà beaucoup affronté par le passé, avec des bons moments et des moments moins bons. Je pense qu’il n’y a pas de favori dans cette confrontation », a déclaré l’international brésilien avant de promettre un grand PSG.

« On va se préparer de la meilleure façon possible (…) On a montré notre force et nos valeurs durant ces deux bonnes performances face à la Real Sociedad. Maintenant il faut que l’on continue à travailler, je pense que l’entraîneur va aussi vouloir régler quelques détails qui peuvent faire la différence d’ici là. Il faut continuer, se concentrer sur notre travail et je suis persuadé qu’on peut réaliser de belles choses », a ajouté Marquinhos.